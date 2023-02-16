https://sputnikarabic.ae/20230216/ريابكوف-هناك-تصعيد-غير-مقيد-من-طرف-واشنطن-في-أوكرانيا--1073630438.html
ريابكوف: هناك تصعيد غير مقيد من طرف واشنطن في أوكرانيا
ريابكوف: هناك تصعيد غير مقيد من طرف واشنطن في أوكرانيا
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، بأن هناك تصعيدا جامحا في أوكرانيا الآن من طرف واشنطن وعواصم أخرى. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T20:39+0000
2023-02-16T20:39+0000
2023-02-16T20:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
تصعيد
واشنطن
أخبار أوكرانيا
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وقال ريابكوف على الهواء في برنامج "اللعبة الكبرى": "نرى في ما يحدث الآن في أوكرانيا من تصعيد جامح، وزيادة غير مقيدة المستوى من واشنطن وعدد من العواصم الأخرى".بالإضافة إلى ذلك، شدد الدبلوماسي الروسي على أنه لا يوجد تصعيد خارج عن السيطرة من الجانب الروسي، مؤكدا أن موسكو تتصرف بطريقة منسقة، وقد تأتي المخاطر من الجانب الآخر.وتابع "ما زلنا نظهر المسؤولية، لكننا نقول لخصومنا إنهم يلعبون بالنار والمخاطر كبيرة للغاية".
https://sputnikarabic.ae/20230208/البيت-الأبيض-يكشف-عن-استعداد-كييف-للتصعيد-العسكري-وبريطانيا-تدرس-إرسال-مقاتلات-1073278997.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, تصعيد, واشنطن, أخبار أوكرانيا
روسيا, تصعيد, واشنطن, أخبار أوكرانيا
ريابكوف: هناك تصعيد غير مقيد من طرف واشنطن في أوكرانيا
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، بأن هناك تصعيدا جامحا في أوكرانيا الآن من طرف واشنطن وعواصم أخرى.
وقال ريابكوف على الهواء في برنامج "اللعبة الكبرى": "نرى في ما يحدث الآن في أوكرانيا من تصعيد جامح، وزيادة غير مقيدة المستوى من واشنطن وعدد من العواصم الأخرى".
بالإضافة إلى ذلك، شدد الدبلوماسي الروسي على أنه لا يوجد تصعيد خارج عن السيطرة من الجانب الروسي، مؤكدا أن موسكو تتصرف بطريقة منسقة، وقد تأتي المخاطر من الجانب الآخر.
وأضاف ريابكوف "يمكنني أن أضمن لكم أننا في موسكو وأولئك الذين يقودون العملية العسكرية الخاصة، والذين يصدرون الأوامر ويصوغون الأهداف، نتصرف بحكمة وهدوء ولا نفقد أعصابنا. ومن وجهة النظر هذه، من المستحيل الحديث عن أي تصعيد غير منضبط، من وجهة نظرنا ومن مواقفنا".
وتابع "ما زلنا نظهر المسؤولية، لكننا نقول لخصومنا إنهم يلعبون بالنار والمخاطر كبيرة للغاية".