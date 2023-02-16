عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230216/موسكو-يتم-استخدام-قنوات-الاتصال-العسكرية-بين-روسيا-وحلف-الناتو-حسب-الضرورة-1073604251.html
موسكو: يتم استخدام قنوات الاتصال العسكرية بين روسيا وحلف "الناتو" حسب الضرورة
موسكو: يتم استخدام قنوات الاتصال العسكرية بين روسيا وحلف "الناتو" حسب الضرورة
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، بأنه يتم استخدام قنوات الاتصال العسكرية بين روسيا والناتو، حسب الضرورة. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T11:50+0000
2023-02-16T11:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
قنوات الاتصال الروسية الأميركية
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103599/25/1035992531_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_4414b1ac134881bba8fc8a37418d09df.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال غروشكو للصحفيين، اليوم الخميس: "يتم استخدامها حسب الضرورة".يذكر أن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، صرح في وقت سابق، بأن واشنطن تنفق المزيد والمزيد من طاقاتها سعيا للحفاظ على وحدة صفوف الدول-الأعضاء في حلف الناتو، من أجل العدوان على روسيا.وكان وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو قد دعا في اجتماع لوزراء خارجية "الناتو" في بوخارست، دول الحلف للحفاظ على قنوات الاتصال مع روسيا.وقال سيارتو: "أعتقد أن مصاعب فترة الشتاء القادمة تزيد من أهمية تحقيق السلام.. من الضروري وقف كل تلك العوامل التي قد تؤدي إلى التصعيد.. هذا هو السبب في أنه من المستحيل حجب قنوات الاتصال، فمن الضروري الحفاظ على إمكانية التواصل الاستراتيجي على الأقل مع روسيا، حتى مع العلم أنه لا يمكن تقريب جوهر هذه الاتصالات إلى ما كان عليه من قبل".وفي وقت سابق، أعرب سيارتو عن أسفه لأنه كان الممثل الوحيد للاتحاد الأوروبي الذي التقى بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.ووفقا له، يتعين على الاتحاد الأوروبي استغلال كل فرصة للحوار مع روسيا، كما ذكّر السياسيين الهنغاريين المعارضين والصحفيين الذين ينتقدونه لمقابلته مع لافروف بأن منازلهم، على عكس الدول الأوروبية الأخرى، ستكون دافئة في الشتاء.
https://sputnikarabic.ae/20230214/ستولتنبرغ-أوكرانيا-تستنزف-مخزون-الناتو-من-الذخيرة-1073480716.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103599/25/1035992531_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_c722779c822d72ca729c8138f4ec2bba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, قنوات الاتصال الروسية الأميركية, الناتو
روسيا, قنوات الاتصال الروسية الأميركية, الناتو

موسكو: يتم استخدام قنوات الاتصال العسكرية بين روسيا وحلف "الناتو" حسب الضرورة

11:50 GMT 16.02.2023
© Sputnik . Григорий Сысоев / الانتقال إلى بنك الصور نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو
 نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© Sputnik . Григорий Сысоев
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، بأنه يتم استخدام قنوات الاتصال العسكرية بين روسيا والناتو، حسب الضرورة.
موسكو- سبوتنيك. وقال غروشكو للصحفيين، اليوم الخميس: "يتم استخدامها حسب الضرورة".

وردا على سؤال توضيحي حول عدد المرات التي تظهر فيها الحاجة، كرّر غروشكو، بأن قنوات الاتصال تستخدم "حسب الضرورة، لا يوجد جدول زمني".

يذكر أن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، صرح في وقت سابق، بأن واشنطن تنفق المزيد والمزيد من طاقاتها سعيا للحفاظ على وحدة صفوف الدول-الأعضاء في حلف الناتو، من أجل العدوان على روسيا.
وكان وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو قد دعا في اجتماع لوزراء خارجية "الناتو" في بوخارست، دول الحلف للحفاظ على قنوات الاتصال مع روسيا.
وقال سيارتو: "أعتقد أن مصاعب فترة الشتاء القادمة تزيد من أهمية تحقيق السلام.. من الضروري وقف كل تلك العوامل التي قد تؤدي إلى التصعيد.. هذا هو السبب في أنه من المستحيل حجب قنوات الاتصال، فمن الضروري الحفاظ على إمكانية التواصل الاستراتيجي على الأقل مع روسيا، حتى مع العلم أنه لا يمكن تقريب جوهر هذه الاتصالات إلى ما كان عليه من قبل".
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ستولتنبرغ: أوكرانيا تستنزف مخزون الناتو من الذخيرة
14 فبراير, 03:00 GMT
وفي وقت سابق، أعرب سيارتو عن أسفه لأنه كان الممثل الوحيد للاتحاد الأوروبي الذي التقى بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووفقا له، يتعين على الاتحاد الأوروبي استغلال كل فرصة للحوار مع روسيا، كما ذكّر السياسيين الهنغاريين المعارضين والصحفيين الذين ينتقدونه لمقابلته مع لافروف بأن منازلهم، على عكس الدول الأوروبية الأخرى، ستكون دافئة في الشتاء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала