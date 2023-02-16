https://sputnikarabic.ae/20230216/موسكو-يتم-استخدام-قنوات-الاتصال-العسكرية-بين-روسيا-وحلف-الناتو-حسب-الضرورة-1073604251.html

موسكو: يتم استخدام قنوات الاتصال العسكرية بين روسيا وحلف "الناتو" حسب الضرورة

موسكو: يتم استخدام قنوات الاتصال العسكرية بين روسيا وحلف "الناتو" حسب الضرورة

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، بأنه يتم استخدام قنوات الاتصال العسكرية بين روسيا والناتو، حسب الضرورة. 16.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-16T11:50+0000

2023-02-16T11:50+0000

2023-02-16T11:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

قنوات الاتصال الروسية الأميركية

الناتو

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موسكو- سبوتنيك. وقال غروشكو للصحفيين، اليوم الخميس: "يتم استخدامها حسب الضرورة".يذكر أن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، صرح في وقت سابق، بأن واشنطن تنفق المزيد والمزيد من طاقاتها سعيا للحفاظ على وحدة صفوف الدول-الأعضاء في حلف الناتو، من أجل العدوان على روسيا.وكان وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو قد دعا في اجتماع لوزراء خارجية "الناتو" في بوخارست، دول الحلف للحفاظ على قنوات الاتصال مع روسيا.وقال سيارتو: "أعتقد أن مصاعب فترة الشتاء القادمة تزيد من أهمية تحقيق السلام.. من الضروري وقف كل تلك العوامل التي قد تؤدي إلى التصعيد.. هذا هو السبب في أنه من المستحيل حجب قنوات الاتصال، فمن الضروري الحفاظ على إمكانية التواصل الاستراتيجي على الأقل مع روسيا، حتى مع العلم أنه لا يمكن تقريب جوهر هذه الاتصالات إلى ما كان عليه من قبل".وفي وقت سابق، أعرب سيارتو عن أسفه لأنه كان الممثل الوحيد للاتحاد الأوروبي الذي التقى بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.ووفقا له، يتعين على الاتحاد الأوروبي استغلال كل فرصة للحوار مع روسيا، كما ذكّر السياسيين الهنغاريين المعارضين والصحفيين الذين ينتقدونه لمقابلته مع لافروف بأن منازلهم، على عكس الدول الأوروبية الأخرى، ستكون دافئة في الشتاء.

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روسيا, قنوات الاتصال الروسية الأميركية, الناتو