https://sputnikarabic.ae/20230214/ستولتنبرغ-أوكرانيا-تستنزف-مخزون-الناتو-من-الذخيرة-1073480716.html
ستولتنبرغ: أوكرانيا تستنزف مخزون الناتو من الذخيرة
ستولتنبرغ: أوكرانيا تستنزف مخزون الناتو من الذخيرة
قال الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، يوم الإثنين، إن الحلف بحاجة إلى "زيادة إنتاجه" من الذخيرة في ضوء معدل الاستخدام الأوكراني... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T03:00+0000
2023-02-14T03:00+0000
2023-02-14T03:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الناتو
ستولتنبرغ
أخبار أوكرانيا
العالم
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وصرح للصحفيين قبيل اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو بأن النزاع في أوكرانيا "يستهلك كميات هائلة من الذخيرة ويستنفد مخزونات الحلفاء".وأضاف ستولتنبرغ أن وقت الانتظار الحالي للذخيرة ذات العيار الكبير قد زاد من 12 شهرا إلى 28 شهرا.وأوضح أن "الطلبات المقدمة اليوم لن يتم تسليمها إلا بعد عامين ونصف. لذلك، نحن بحاجة إلى زيادة الإنتاج والاستثمار في طاقتنا الإنتاجية".ومن المقرر أن يناقش الوزراء يوم الثلاثاء طلب أوكرانيا الحصول على مزيد من الأسلحة.وسينضم إليهم وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في كل من مجموعة الاتصال التي تقودها الولايات المتحدة من أجل أوكرانيا وفي الجلسة الوزارية لحلف الناتو.وقال ستولتنبرغ، إن الحلف قرر إنشاء خلية تنسيق جديدة في مقر الناتو لدعم جهوده لمنع ومكافحة التهديدات التي تتعرض لها البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الكابلات وخطوط الأنابيب تحت البحر.واتهمت تقارير صحفية البحرية الأمريكية بالتورط في الاعتداء في سبتمبر الماضي على أنابيب الغاز نورد ستريم في المنطقتين الاقتصاديتين السويدية والدنماركية تحت بحر البلطيق، والتي تم بناؤها لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا.وقال الصحفي الاستقصائي الأمريكي سيمور هيرش في الأيام الأخيرة إن غواصين في البحرية الأمريكية قاموا بوضع مواد متفجرة تحت خطوط الأنابيب خلال مناورات الناتو البحرية 2022 في منطقة البلطيق.
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سبوتنيك عربي
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الناتو, ستولتنبرغ, أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
الناتو, ستولتنبرغ, أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
ستولتنبرغ: أوكرانيا تستنزف مخزون الناتو من الذخيرة
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قال الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، يوم الإثنين، إن الحلف بحاجة إلى "زيادة إنتاجه" من الذخيرة في ضوء معدل الاستخدام الأوكراني الذي يستنفد القدرات الحالية ويستنزف المخزونات.
وصرح للصحفيين قبيل اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو بأن النزاع في أوكرانيا "يستهلك كميات هائلة من الذخيرة ويستنفد مخزونات الحلفاء
".
وقال إن "المعدل الحالي لنفقات الذخيرة في أوكرانيا أعلى بعدة مرات من معدل إنتاجنا الحالي. وهذا يضع صناعاتنا الدفاعية تحت ضغط".
وأضاف ستولتنبرغ أن وقت الانتظار الحالي للذخيرة ذات العيار الكبير قد زاد من 12 شهرا إلى 28 شهرا.
وأوضح أن "الطلبات المقدمة اليوم لن يتم تسليمها إلا بعد عامين ونصف
. لذلك، نحن بحاجة إلى زيادة الإنتاج والاستثمار في طاقتنا الإنتاجية".
ومن المقرر أن يناقش الوزراء يوم الثلاثاء طلب أوكرانيا الحصول على مزيد من الأسلحة.
وسينضم إليهم وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في كل من مجموعة الاتصال التي تقودها الولايات المتحدة من أجل أوكرانيا وفي الجلسة الوزارية لحلف الناتو.
وقال ستولتنبرغ، إن الحلف قرر إنشاء خلية تنسيق جديدة في مقر الناتو لدعم جهوده لمنع ومكافحة التهديدات التي تتعرض لها البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الكابلات وخطوط الأنابيب تحت البحر.
واتهمت تقارير صحفية البحرية الأمريكية بالتورط في الاعتداء في سبتمبر الماضي على أنابيب الغاز نورد ستريم في المنطقتين الاقتصاديتين السويدية والدنماركية تحت بحر البلطيق، والتي تم بناؤها لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا.
وقال الصحفي الاستقصائي الأمريكي سيمور هيرش في الأيام الأخيرة إن غواصين في البحرية الأمريكية قاموا بوضع مواد متفجرة تحت خطوط الأنابيب خلال مناورات الناتو البحرية 2022 في منطقة البلطيق.