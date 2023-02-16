https://sputnikarabic.ae/20230216/نولاند-واشنطن-ومجموعة-السبع-تفرضان-عقوبات-شاملة-على-روسيا-في-24-فبراير--1073624192.html

نولاند: واشنطن ومجموعة السبع تفرضان عقوبات شاملة على روسيا في 24 فبراير

نولاند: واشنطن ومجموعة السبع تفرضان عقوبات شاملة على روسيا في 24 فبراير

صرحت نائبة وزير الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، أن واشنطن وشركاءها في مجموعة السبع يعتزمون فرض حزمة جديدة واسعة النطاق من العقوبات ضد روسيا في 24... 16.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-16T17:50+0000

2023-02-16T17:50+0000

2023-02-16T17:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

عقوبات أمريكية ضد روسيا

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101881/84/1018818485_0:153:3000:1841_1920x0_80_0_0_4d1d674c9afeefcf109a7121974db643.jpg

وقالت نولاند خلال إفادة صحفية خاصة للصحفيين، اليوم الخميس: "في 24 فبراير ، ستشهد حزمة جديدة رئيسية من العقوبات من قبل كل من الولايات المتحدة وشركائنا في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى".وأعلنت روسيا أكثر من مرة أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد، مشيرة إلى إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.وفي الدول الغربية نفسها، تم سماع آراء أكثر من مرة مفادها بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.

https://sputnikarabic.ae/20230215/المفوضية-الأوروبية-حزمة-العقوبات-العاشرة-ضد-روسيا-قد-تكبدها-خسائر-بقيمة-11-مليار-يورو-1073543476.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, روسيا