https://sputnikarabic.ae/20230216/نولاند-واشنطن-ومجموعة-السبع-تفرضان-عقوبات-شاملة-على-روسيا-في-24-فبراير--1073624192.html
نولاند: واشنطن ومجموعة السبع تفرضان عقوبات شاملة على روسيا في 24 فبراير
نولاند: واشنطن ومجموعة السبع تفرضان عقوبات شاملة على روسيا في 24 فبراير
صرحت نائبة وزير الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، أن واشنطن وشركاءها في مجموعة السبع يعتزمون فرض حزمة جديدة واسعة النطاق من العقوبات ضد روسيا في 24... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T17:50+0000
2023-02-16T17:50+0000
2023-02-16T17:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
عقوبات أمريكية ضد روسيا
روسيا
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وقالت نولاند خلال إفادة صحفية خاصة للصحفيين، اليوم الخميس: "في 24 فبراير ، ستشهد حزمة جديدة رئيسية من العقوبات من قبل كل من الولايات المتحدة وشركائنا في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى".وأعلنت روسيا أكثر من مرة أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد، مشيرة إلى إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.وفي الدول الغربية نفسها، تم سماع آراء أكثر من مرة مفادها بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.
https://sputnikarabic.ae/20230215/المفوضية-الأوروبية-حزمة-العقوبات-العاشرة-ضد-روسيا-قد-تكبدها-خسائر-بقيمة-11-مليار-يورو-1073543476.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, روسيا
العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, روسيا
نولاند: واشنطن ومجموعة السبع تفرضان عقوبات شاملة على روسيا في 24 فبراير
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صرحت نائبة وزير الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، أن واشنطن وشركاءها في مجموعة السبع يعتزمون فرض حزمة جديدة واسعة النطاق من العقوبات ضد روسيا في 24 فبراير/شباط الجاري.
وقالت نولاند خلال إفادة صحفية خاصة للصحفيين، اليوم الخميس: "في 24 فبراير ، ستشهد حزمة جديدة رئيسية من العقوبات من قبل كل من الولايات المتحدة وشركائنا في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى".
وأضافت أن العقوبات ستؤثر أيضا على المناطق التي فرضت فيها واشنطن وشركاؤها قيودا بالفعل. على وجه الخصوص، ستؤثر الإجراءات التقييدية الجديدة على المجمع الصناعي العسكري الروسي وإمدادات المعدات عالية التقنية.
وأعلنت روسيا أكثر من مرة أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد، مشيرة إلى إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.
وفي الدول الغربية نفسها، تم سماع آراء أكثر من مرة مفادها بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.