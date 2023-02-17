https://sputnikarabic.ae/20230217/إيران-اتفقنا-مع-العراق-على-إصدار-جوازات-سفر-خاصة-بزيارة-الأربعين-1073634426.html
إيران: اتفقنا مع العراق على إصدار جوازات سفر خاصة بزيارة الأربعين
إيران: اتفقنا مع العراق على إصدار جوازات سفر خاصة بزيارة الأربعين
أعلنت السلطات الإيرانية، أنها اتفقت مع الجانب العراقي على إعداد جواز سفر خاص لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، يتميز برخص ثمنه وسرعة طباعته وتسليمه. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T06:48+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك على هامش اجتماع مجموعة العمل المشتركة الثانية للتعاون الأمني بين البلدين، الذي عقد في مدينة مشهد، أمس الخميس.وقال نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية، سيد مجيد مير أحمدي، إنه سيتم تشكيل وحدة تنفيذية مشتركة بين البلدين حول موضوع زيارة الأربعين، لحل وتخطيط القضايا المتعلقة بالزوار.وأضاف أحمدي، أن عبور الزوار من خلال معبر "جذابة" محظور حاليا، لكن تم الاتفاق على السماح للزوار الإيرانيين المتقدمين للذهاب إلى العراق عبر هذه الحدود.وأشار إلى أن جوازات السفر منتهية الصلاحية ستكون صالحة للسفر خلال فترة زيارة الأربعين فقط، موضحا أن هذه الخطوة ستساعد بشكل كبير في تيسير حركة الزوار.وأكد المسؤول الإيراني أنه خلال الاجتماع تم بحث أيضا القضايا المتعلقة بأمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة تهريب الأسلحة المخدرات والجرائم المنظمة الأخرى.بدوره، قال مستشار وزير الداخلية العراقي ورئيس مقر زيارة الأربعين، الفريق مهدي الفكيكي، إن هذه الإجتماعات تؤدي إلى مزيد من التعاون وتقليل المشاكل بين البلدين وتنسيق الجهود فيما يتعلق بزيارة الأربعين.وفي العشرين من شهر صفر كل عام والذي يوافق هذا العام 5 أو 6 سبتمبر/أيلول القادم يتوجه ملايين الشيعة من العراق وجميع أنحاء العالم إلى كربلاء لإحياء مناسبة "أربعينية الحسين"، التي تعد من أهم المناسبات الدينية لديهم، وتشهد زيارة مرقد الإمام الحسين حفيد النبي محمد وخروج مواكب رمزية للعزاء.
https://sputnikarabic.ae/20220909/السفارة-الإيرانية-لدى-العراق-تدعو-رعاياها-لتقصير-مدة-الزيارة-1067536293.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران: اتفقنا مع العراق على إصدار جوازات سفر خاصة بزيارة الأربعين
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أعلنت السلطات الإيرانية، أنها اتفقت مع الجانب العراقي على إعداد جواز سفر خاص لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، يتميز برخص ثمنه وسرعة طباعته وتسليمه.
وحسب وكالة
الأنباء الإيرانية، جاء ذلك على هامش اجتماع مجموعة العمل المشتركة الثانية للتعاون الأمني بين البلدين، الذي عقد في مدينة مشهد، أمس الخميس.
وقال نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية، سيد مجيد مير أحمدي، إنه سيتم تشكيل وحدة تنفيذية مشتركة بين البلدين حول موضوع زيارة الأربعين، لحل وتخطيط القضايا المتعلقة بالزوار.
وأضاف أحمدي، أن عبور الزوار من خلال معبر "جذابة" محظور حاليا، لكن تم الاتفاق على السماح للزوار الإيرانيين المتقدمين للذهاب إلى العراق
عبر هذه الحدود.
وأشار إلى أن جوازات السفر منتهية الصلاحية ستكون صالحة للسفر خلال فترة زيارة الأربعين فقط، موضحا أن هذه الخطوة ستساعد بشكل كبير في تيسير حركة الزوار
.
وأكد المسؤول الإيراني أنه خلال الاجتماع تم بحث أيضا القضايا المتعلقة بأمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة تهريب الأسلحة المخدرات والجرائم المنظمة الأخرى.
بدوره، قال مستشار وزير الداخلية العراقي ورئيس مقر زيارة الأربعين، الفريق مهدي الفكيكي، إن هذه الإجتماعات تؤدي إلى مزيد من التعاون وتقليل المشاكل بين البلدين وتنسيق الجهود فيما يتعلق بزيارة الأربعين.
وفي العشرين من شهر صفر كل عام والذي يوافق هذا العام 5 أو 6 سبتمبر/أيلول القادم يتوجه ملايين الشيعة من العراق وجميع أنحاء العالم إلى كربلاء لإحياء مناسبة "أربعينية الحسين"
، التي تعد من أهم المناسبات الدينية لديهم، وتشهد زيارة مرقد الإمام الحسين حفيد النبي محمد وخروج مواكب رمزية للعزاء.