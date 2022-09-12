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https://sputnikarabic.ae/20220912/العراق-البدء-في-إغلاق-كربلاء-تزامنا-مع-الزيارة-الأربعينية-1067615762.html
العراق... البدء في إغلاق كربلاء تزامنا مع "الزيارة الأربعينية"
العراق... البدء في إغلاق كربلاء تزامنا مع "الزيارة الأربعينية"
بدأت القوات الأمنية العراقية في إغلاق عدد من الطرق المؤدية إلى محافظة كربلاء جنوبي البلاد بالتزامن مع إحياء الزيارة الأربعينية. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T07:03+0000
2022-09-12T07:03+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وقالت قناة "السومرية نيوز"، صباح اليوم الاثنين، إن تلك القوات باشرت بقطع الطوق الثالث المؤدي الى محافظة كربلاء.ونقلت عن مصدر أمني لم تسمه، أن الطوق الثالث يشمل طرق وسط المدينة وفلكة السفينة وسيد جودة والمعملجي وحي العباس في محافظة كربلاء.وكانت المحافظة قد أعلنت تعطيل الدوام الرسمي لمدة اسبوع، ابتداءً من يوم أمس الأحد حتى الخميس المقبل، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية.وجاء ذلك بالتزامن مع استعداد المحافظة لاحتضان الزائرين بذكرى أربعينية الإمام الحسين حفيد النبي محمد، حيث يتوجه ملايين الشيعة من العراق وجميع أنحاء العالم إلى كربلاء لإحياء المناسبة التي تعد من أهم المناسبات الدينية لديهم.والعام الماضي، وخلال المناسبة ذاتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إحباط هجوم كان يستهدف زوار الأربعينية.
العراق
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم

العراق... البدء في إغلاق كربلاء تزامنا مع "الزيارة الأربعينية"

07:03 GMT 12.09.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية
زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed
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بدأت القوات الأمنية العراقية في إغلاق عدد من الطرق المؤدية إلى محافظة كربلاء جنوبي البلاد بالتزامن مع إحياء الزيارة الأربعينية.
وقالت قناة "السومرية نيوز"، صباح اليوم الاثنين، إن تلك القوات باشرت بقطع الطوق الثالث المؤدي الى محافظة كربلاء.
ونقلت عن مصدر أمني لم تسمه، أن الطوق الثالث يشمل طرق وسط المدينة وفلكة السفينة وسيد جودة والمعملجي وحي العباس في محافظة كربلاء.
وكانت المحافظة قد أعلنت تعطيل الدوام الرسمي لمدة اسبوع، ابتداءً من يوم أمس الأحد حتى الخميس المقبل، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية.
وجاء ذلك بالتزامن مع استعداد المحافظة لاحتضان الزائرين بذكرى أربعينية الإمام الحسين حفيد النبي محمد، حيث يتوجه ملايين الشيعة من العراق وجميع أنحاء العالم إلى كربلاء لإحياء المناسبة التي تعد من أهم المناسبات الدينية لديهم.
والعام الماضي، وخلال المناسبة ذاتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إحباط هجوم كان يستهدف زوار الأربعينية.
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