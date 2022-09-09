https://sputnikarabic.ae/20220909/السفارة-الإيرانية-لدى-العراق-تدعو-رعاياها-لتقصير-مدة-الزيارة-1067536293.html

السفارة الإيرانية لدى العراق تدعو رعاياها لتقصير مدة الزيارة

السفارة الإيرانية لدى العراق تدعو رعاياها لتقصير مدة الزيارة

دعت السفارة الإيرانية لدى بغداد، اليوم الجمعة، الزوار الإيرانيين في كربلاء جنوبي البلاد إلى تقصير مدة الزيارة كيلا يتسببوا في "ضعف العراق". 09.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-09T19:12+0000

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جاء ذلك في تغريدة للملحق الثقافي في السفارة الايرانية بالعراق غلام رضا أباذري على خلفية توافد آلاف الإيرانيين للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين.وقال أباذري: "لاينبغي أن ننسب الضعف إلى العراق، فالعراقي بذل كل مالديه على أتم وجه، فأعداد الزوار مرتفع جدا والطقس حار والمدن المقدسة ممتلئة".وتابع: "علينا بتوعية الزوار بتقصير مدة رحلة الأربعين (4-5 أيام كحد أقصى) لتكون مدة الإقامة في كربلاء ليلة واحدة والعودة الى الجمهورية الإسلامية".وفي وقت سابق اليوم قال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي إن "الجانب العراقي ونظرا لهذا العدد الهائل من الزوار يفتقر إلى إمكانية استقبالهم، فأدى الأمر إلى وقوفهم خلف بوابات الدخول وتعبهم ونحن لا نريد ذلك لهم"، على ما نقلت شبكة "رووداو" الكردية العراقية.وأعلنت إيران، في وقت سابق اليوم الجمعة، غلق جميع المعابر الحدودية مع العراق حتى إشعار آخر بسبب "مخاوف بشأن أمن وسلامة" الزوار الإيرانيين المشاركين في أربعينية الحسين.وقال رئيس لجنة الأربعين مجيد مير أحمدي قوله، إنه "تم إيقاف عبور زوار الأربعين الحسيني من معبري شلمجة وجذابة الحدوديين في خوزستان جنوب غرب إيران بشكل مؤقت بسبب إغلاق الحدود الإيرانية مع العراق".وأضاف: "تم إغلاق جميع الحدود مع العراق حتى إشعار آخر بسبب مخاوف بشأن أمن وسلامة الزوار".وتابع أحمدي: "بعد إخلاء معابرنا الحدودية، ستتم دراسة الوضع الداخلي للعراق من حيث الازدحام وسيتم اتخاذ قرار بشأن كيفية إعادة فتح الحدود".وأوضح أنه يتم بذل جهود لاتخاذ قرار بشأن المتواجدين في المعابر الحدودية مع العراق في الساعات القادمة للعودة أو السماح لهم بعبور الحدود في ظل ظروف مطمئنة.وفي العشرين من شهر صفر كل عام والذي يوافق هذا العام 16 سبتمبر/أيلول الجاري يتوجه ملايين الشيعة من العراق وجميع أنحاء العالم إلى كربلاء لإحياء مناسبة "أربعينية الحسين"، التي تعد من أهم المناسبات الدينية لديهم، وتشهد زيارة مرقد الإمام الحسين حفيد النبي محمد وخروج مواكب رمزية للعزاء.

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