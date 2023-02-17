https://sputnikarabic.ae/20230217/البنتاغون-يعلن-الانتهاء-من-جمع-حطام-المنطاد-الصيني-الذي-أُسقط-فوق-المحيط-الأطلسي-1073665235.html

البنتاغون يعلن الانتهاء من جمع حطام المنطاد الصيني الذي أسقط فوق المحيط الأطلسي

البنتاغون يعلن الانتهاء من جمع حطام المنطاد الصيني الذي أسقط فوق المحيط الأطلسي

أعلن الجيش الأمريكي الانتهاء بنجاح من البحث وجمع شظايا منطاد صيني تم إسقاطه فوق المحيط الأطلسي. 17.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-17T16:56+0000

2023-02-17T16:56+0000

2023-02-17T17:01+0000

العالم

البنتاغون الأمريكي

إسقاط

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وقال البنتاغون في بيان صحفي، اليوم الجمعة "انتهت عملية البحث في 16 فبراير/ شباط قبالة سواحل كارولينا الجنوبية بعد أن نجحت أصول البحرية الأمريكية التابعة للقيادة الشمالية في العثور على حطام بالون استطلاع صيني على ارتفاعات عالية وجمعها".وأضاف البيان أن "سفن البحرية وخفر السواحل غادرت منطقة البحث. ورفعت جميع القيود المفروضة على الرحلات الجوية والشحن".وتشهد أمريكا حالة من التأهب منذ رصد منطاد أبيض ضخم يزعم أنه يتعقب سلسلة من المواقع للأسلحة النووية السرية للغاية، قبل إسقاطه قبالة الساحل الشرقي في 4 فبراير/ شباط.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه تم إسقاط العديد من الأجسام الجوية مجهولة الهوية، بما في ذلك منطاد صيني يعمل في مجال البحث العلمي، وخاصة في دراسات الأرصاد الجوية.وأوضحت بكين أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي بسبب"قوة قاهرة"، بحسب وصفها.

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العالم, البنتاغون الأمريكي, إسقاط