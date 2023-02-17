عربي
https://sputnikarabic.ae/20230217/البنتاغون-يعلن-الانتهاء-من-جمع-حطام-المنطاد-الصيني-الذي-أُسقط-فوق-المحيط-الأطلسي-1073665235.html
البنتاغون يعلن الانتهاء من جمع حطام المنطاد الصيني الذي أسقط فوق المحيط الأطلسي
البنتاغون يعلن الانتهاء من جمع حطام المنطاد الصيني الذي أسقط فوق المحيط الأطلسي
أعلن الجيش الأمريكي الانتهاء بنجاح من البحث وجمع شظايا منطاد صيني تم إسقاطه فوق المحيط الأطلسي. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T16:56+0000
2023-02-17T17:01+0000
العالم
البنتاغون الأمريكي
إسقاط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/03/1073064532_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2711a420ef558fc106f4635b8916f557.jpg
وقال البنتاغون في بيان صحفي، اليوم الجمعة "انتهت عملية البحث في 16 فبراير/ شباط قبالة سواحل كارولينا الجنوبية بعد أن نجحت أصول البحرية الأمريكية التابعة للقيادة الشمالية في العثور على حطام بالون استطلاع صيني على ارتفاعات عالية وجمعها".وأضاف البيان أن "سفن البحرية وخفر السواحل غادرت منطقة البحث. ورفعت جميع القيود المفروضة على الرحلات الجوية والشحن".وتشهد أمريكا حالة من التأهب منذ رصد منطاد أبيض ضخم يزعم أنه يتعقب سلسلة من المواقع للأسلحة النووية السرية للغاية، قبل إسقاطه قبالة الساحل الشرقي في 4 فبراير/ شباط.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه تم إسقاط العديد من الأجسام الجوية مجهولة الهوية، بما في ذلك منطاد صيني يعمل في مجال البحث العلمي، وخاصة في دراسات الأرصاد الجوية.وأوضحت بكين أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي بسبب"قوة قاهرة"، بحسب وصفها.
https://sputnikarabic.ae/20230216/بايدن-سنسقط-أي-جسم-طائر-يهدد-سلامة-الأمريكيين-وسنطبق-مزيدا-من-التدابير-للتعامل-مع-الأجسام-الغريبة-1073629170.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/03/1073064532_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_310c71ecf1bb060698a548f1929d2cad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, البنتاغون الأمريكي, إسقاط
العالم, البنتاغون الأمريكي, إسقاط

البنتاغون يعلن الانتهاء من جمع حطام المنطاد الصيني الذي أسقط فوق المحيط الأطلسي

16:56 GMT 17.02.2023 (تم التحديث: 17:01 GMT 17.02.2023)
© Photo / unsplash/Michael Kucharskiمنطاد فوق البحر
منطاد فوق البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© Photo / unsplash/Michael Kucharski
تابعنا عبرTelegram
أعلن الجيش الأمريكي الانتهاء بنجاح من البحث وجمع شظايا منطاد صيني تم إسقاطه فوق المحيط الأطلسي.
وقال البنتاغون في بيان صحفي، اليوم الجمعة "انتهت عملية البحث في 16 فبراير/ شباط قبالة سواحل كارولينا الجنوبية بعد أن نجحت أصول البحرية الأمريكية التابعة للقيادة الشمالية في العثور على حطام بالون استطلاع صيني على ارتفاعات عالية وجمعها".
وأضاف البيان أن "سفن البحرية وخفر السواحل غادرت منطقة البحث. ورفعت جميع القيود المفروضة على الرحلات الجوية والشحن".
وتشهد أمريكا حالة من التأهب منذ رصد منطاد أبيض ضخم يزعم أنه يتعقب سلسلة من المواقع للأسلحة النووية السرية للغاية، قبل إسقاطه قبالة الساحل الشرقي في 4 فبراير/ شباط.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
بايدن: سنسقط أي جسم طائر يهدد سلامة الأمريكيين وسنطبق مزيدا من التدابير للتعامل مع الأجسام الغريبة
أمس, 20:02 GMT
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه تم إسقاط العديد من الأجسام الجوية مجهولة الهوية، بما في ذلك منطاد صيني يعمل في مجال البحث العلمي، وخاصة في دراسات الأرصاد الجوية.
وأوضحت بكين أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي بسبب"قوة قاهرة"، بحسب وصفها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала