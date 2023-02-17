https://sputnikarabic.ae/20230217/البنتاغون-يعلن-الانتهاء-من-جمع-حطام-المنطاد-الصيني-الذي-أُسقط-فوق-المحيط-الأطلسي-1073665235.html
البنتاغون يعلن الانتهاء من جمع حطام المنطاد الصيني الذي أسقط فوق المحيط الأطلسي
البنتاغون يعلن الانتهاء من جمع حطام المنطاد الصيني الذي أسقط فوق المحيط الأطلسي
أعلن الجيش الأمريكي الانتهاء بنجاح من البحث وجمع شظايا منطاد صيني تم إسقاطه فوق المحيط الأطلسي. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T16:56+0000
2023-02-17T16:56+0000
2023-02-17T17:01+0000
العالم
البنتاغون الأمريكي
إسقاط
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وقال البنتاغون في بيان صحفي، اليوم الجمعة "انتهت عملية البحث في 16 فبراير/ شباط قبالة سواحل كارولينا الجنوبية بعد أن نجحت أصول البحرية الأمريكية التابعة للقيادة الشمالية في العثور على حطام بالون استطلاع صيني على ارتفاعات عالية وجمعها".وأضاف البيان أن "سفن البحرية وخفر السواحل غادرت منطقة البحث. ورفعت جميع القيود المفروضة على الرحلات الجوية والشحن".وتشهد أمريكا حالة من التأهب منذ رصد منطاد أبيض ضخم يزعم أنه يتعقب سلسلة من المواقع للأسلحة النووية السرية للغاية، قبل إسقاطه قبالة الساحل الشرقي في 4 فبراير/ شباط.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه تم إسقاط العديد من الأجسام الجوية مجهولة الهوية، بما في ذلك منطاد صيني يعمل في مجال البحث العلمي، وخاصة في دراسات الأرصاد الجوية.وأوضحت بكين أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي بسبب"قوة قاهرة"، بحسب وصفها.
https://sputnikarabic.ae/20230216/بايدن-سنسقط-أي-جسم-طائر-يهدد-سلامة-الأمريكيين-وسنطبق-مزيدا-من-التدابير-للتعامل-مع-الأجسام-الغريبة-1073629170.html
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العالم, البنتاغون الأمريكي, إسقاط
العالم, البنتاغون الأمريكي, إسقاط
البنتاغون يعلن الانتهاء من جمع حطام المنطاد الصيني الذي أسقط فوق المحيط الأطلسي
16:56 GMT 17.02.2023 (تم التحديث: 17:01 GMT 17.02.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الأمريكي الانتهاء بنجاح من البحث وجمع شظايا منطاد صيني تم إسقاطه فوق المحيط الأطلسي.
وقال البنتاغون في بيان صحفي، اليوم الجمعة "انتهت عملية البحث في 16 فبراير/ شباط قبالة سواحل كارولينا الجنوبية بعد أن نجحت أصول البحرية الأمريكية التابعة للقيادة الشمالية في العثور على حطام بالون استطلاع صيني على ارتفاعات عالية وجمعها".
وأضاف البيان أن "سفن البحرية وخفر السواحل غادرت منطقة البحث. ورفعت جميع القيود المفروضة على الرحلات الجوية والشحن".
وتشهد أمريكا حالة من التأهب منذ رصد منطاد أبيض ضخم يزعم أنه يتعقب سلسلة من المواقع للأسلحة النووية السرية للغاية، قبل إسقاطه قبالة الساحل الشرقي في 4 فبراير/ شباط.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه تم إسقاط العديد من الأجسام الجوية مجهولة الهوية، بما في ذلك منطاد صيني يعمل في مجال البحث العلمي، وخاصة في دراسات الأرصاد الجوية.
وأوضحت بكين أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي بسبب"قوة قاهرة"
، بحسب وصفها.