https://sputnikarabic.ae/20230217/الدفاع-البريطانية-تدعو-الجيش-الأوكراني-إلى-إطلاق-النار-بشكل-أكثر-دقة-1073664434.html
الدفاع البريطانية تدعو الجيش الأوكراني إلى إطلاق النار بشكل أكثر دقة
الدفاع البريطانية تدعو الجيش الأوكراني إلى إطلاق النار بشكل أكثر دقة
حث وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، القوات الأوكرانية على أن تكون أكثر دقة في إطلاق النار من أجل إنفاق قذائف أقل، وسط مزاعم كييف بأن الذخيرة على وشك النفاد. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T16:38+0000
2023-02-17T16:38+0000
2023-02-17T16:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
ذخيرة
أخبار أوكرانيا
بريطانيا
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وقال بن والاس في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم الجمعة "هل تحتاج إلى 100 قذيفة مدفعية لتفجير موقع روسي، أم خمس فقط؟ إذا أمكنك أن تكون دقيقًا، فلن تحتاج إلى 100 قذيفة".في وقت سابق، ذكرت "بلومبيرغ"، نقلاً عن بيان صادر عن السلطات الإستونية، أن أوكرانيا تستخدم الآن ما يقرب من 60.000 إلى 210.000 قطعة ذخيرة شهريا، في حين أن صناعة الدفاع الأوروبية لديها القدرة على إنتاج ما يصل إلى 25000 في نفس الوقت.وصرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب سيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20230213/تقرير-الناتو-سيطالب-أعضاءه-بزيادة-مخزونهم-من-الأسلحة-1073453555.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, ذخيرة, أخبار أوكرانيا, بريطانيا
العالم, ذخيرة, أخبار أوكرانيا, بريطانيا
الدفاع البريطانية تدعو الجيش الأوكراني إلى إطلاق النار بشكل أكثر دقة
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حث وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، القوات الأوكرانية على أن تكون أكثر دقة في إطلاق النار من أجل إنفاق قذائف أقل، وسط مزاعم كييف بأن الذخيرة على وشك النفاد.
وقال بن والاس في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم الجمعة "هل تحتاج إلى 100 قذيفة مدفعية لتفجير موقع روسي، أم خمس فقط؟ إذا أمكنك أن تكون دقيقًا، فلن تحتاج إلى 100 قذيفة".
وفقا للصحيفة، تكمن الصعوبة التي تواجهها القوات الأوكرانية في أن تكون أكثر دقة في استخدامها للأسلحة واستخدام أساليب القتال الغربية.
في وقت سابق، ذكرت "بلومبيرغ"، نقلاً عن بيان صادر عن السلطات الإستونية، أن أوكرانيا تستخدم الآن ما يقرب من 60.000 إلى 210.000 قطعة ذخيرة شهريا، في حين أن صناعة الدفاع الأوروبية لديها القدرة على إنتاج ما يصل إلى 25000 في نفس الوقت.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب سيكون له تأثير سلبي.