https://sputnikarabic.ae/20230217/الرئيس-الجزائري-يدعو-لتوحيد-المؤسسات-العسكرية-والمالية-في-ليبيا-1073659914.html
الرئيس الجزائري يدعو لتوحيد المؤسسات العسكرية والمالية في ليبيا
الرئيس الجزائري يدعو لتوحيد المؤسسات العسكرية والمالية في ليبيا
شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، على ضرورة "تكاتف الجهود الأفريقية والدولية، على أرض الواقع من خلال إعادة بعث مسار التسوية السلمية بين... 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T14:25+0000
2023-02-17T14:25+0000
2023-02-17T14:25+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
توحيد
الجزائر
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الجزائر - سبوتنيك. وجاء في كلمة الرئيس الجزائري، ألقاها نيابة عنه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي، رفيعة المستوى بشأن ليبيا، أنه "ورغم القلق الذي ينتابنا إزاء الوضع المتأزم، إلا أننا لا نزال متفائلين لما نلمسه من رغبة صادقة للأطراف الليبية، في تجاوز المحن وتغليب المصلحة العليا للوطن".وجدد الرئيس الجزائري، دعوة الأطراف الخارجية "لاحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها" مشدداً على أهمية "توحيد المؤسسات العسكرية والمالية في ليبيا".مذكراً في ذات الصدد، استعداد بلاده "للمساهمة في إنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، بهدف إيجاد أرضية توافقية تعزز الوحدة الوطنية الداخلية، وتعيد لليبيا مكانتها الطبيعية على الساحة الدولية".
https://sputnikarabic.ae/20230125/-المبعوث-الأممي-إلي-ليبيا-يشيد-بدعم-الجزائر-للحل-السياسي-للأزمة-1072695779.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, توحيد, الجزائر
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, توحيد, الجزائر
الرئيس الجزائري يدعو لتوحيد المؤسسات العسكرية والمالية في ليبيا
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شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، على ضرورة "تكاتف الجهود الأفريقية والدولية، على أرض الواقع من خلال إعادة بعث مسار التسوية السلمية بين الفرقاء الليبيين".
الجزائر - سبوتنيك. وجاء في كلمة الرئيس الجزائري، ألقاها نيابة عنه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي، رفيعة المستوى بشأن ليبيا، أنه "ورغم القلق الذي ينتابنا إزاء الوضع المتأزم، إلا أننا لا نزال متفائلين لما نلمسه من رغبة صادقة للأطراف الليبية، في تجاوز المحن وتغليب المصلحة العليا للوطن".
كما رحب تبون "بالحركية الجديدة مؤخراً، لتفعيل مسار الحوار الليبي وإطلاق مبادرات الحوار بين الإخوة الليبيين، بهدف تقريب وجهات النظر وبناء الثقة المتبادلة وتوسيع التوافقات".
وجدد الرئيس الجزائري، دعوة الأطراف الخارجية "لاحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها" مشدداً على أهمية "توحيد المؤسسات العسكرية والمالية في ليبيا".
مذكراً في ذات الصدد، استعداد بلاده "للمساهمة في إنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، بهدف إيجاد أرضية توافقية تعزز الوحدة الوطنية الداخلية، وتعيد لليبيا مكانتها الطبيعية على الساحة الدولية".