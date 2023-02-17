https://sputnikarabic.ae/20230217/العراق-يعلن-تسيير-13-طائرة-محملة-بمواد-الإغاثة-لضحايا-الزلزال-في-تركيا-1073634278.html

العراق يعلن تسيير 13 طائرة محملة بمواد الإغاثة لضحايا الزلزال في تركيا

العراق يعلن تسيير 13 طائرة محملة بمواد الإغاثة لضحايا الزلزال في تركيا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس الخميس، تسيير 13 طائرة محملة بمواد الإغاثة والإنسانية لضحايا الزلزال في تركيا. 17.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-17T06:50+0000

2023-02-17T06:50+0000

2023-02-17T06:50+0000

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء أمس الخميس، بيانا عن وزارة الخارجية العراقية أن خلية الأزمة بالوزارة مستمرة في تواصل جهودها الإغاثية والإنسانية حيال المتضررين من الزلازل في ‫تركيا.وأكد بيان الخارجية أن خلية الأزمة مستمرة ‬تواصل الجسر الجوي من ‫بغداد‬ إلى مدينة ‫غازي عنتاب التركية‬، مشيرا إلى تسيير 13 طائرة محملة بمواد الإغاثة لضحايا الزلزال، وذلك خدمة لأبناء الجالية العراقية هناك.وكان العراق قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي أنه سيقدم 90 ألف طن من النفط إلى سوريا وتركيا، وذلك تعبيرا عن تضامنه مع البلدين في أعقاب الزلزال الذي ضرب مناطق منهما.وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي التابع لرئاسة الوزراء العراقي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن الحكومة صادقت على قرار تقديم 30 ألف طن من النفط خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وأضاف البيان أن وزارة النفط العراقية ستقدم هذه الكمية من النفط الغني بالكبريت لتركيا تعبيرا عن التضامن معها جراء الزلزال.وقال البيان إن الوزارة ستقدم أيضا 60 ألف طن من النفط الغني بالكبريت أيضا إلى سوريا، التي شهدت دمارا كبيرا جراء الزلزال.وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن ما يزيد عن 42 ألف شخص، منهم 38044 قتيلا في تركيا وحدها.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.

https://sputnikarabic.ae/20230214/العراق-يقدم-90-ألف-طن-من-النفط-إلى-سوريا-وتركيا-1073533020.html

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زلزال, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العراق