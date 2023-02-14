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https://sputnikarabic.ae/20230214/العراق-يقدم-90-ألف-طن-من-النفط-إلى-سوريا-وتركيا-1073533020.html
العراق يقدم 90 ألف طن من النفط إلى سوريا وتركيا
العراق يقدم 90 ألف طن من النفط إلى سوريا وتركيا
أعلن العراق أنه سيقدم 90 ألف طن من النفط إلى سوريا وتركيا، وذلك تعبيرا عن تضامنه مع البلدين في أعقاب الزلزال الذي ضرب مناطق منهما. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T20:42+0000
2023-02-14T20:42+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن المركز الإعلامي التابع لرئاسة الوزراء العراقي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن الحكومة صادقت على قرار تقديم 30 ألف طن من النفط خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وأضاف البيان أن وزارة النفط العراقية ستقدم هذه الكمية من النفط الغني بالكبريت لتركيا تعبيرا عن التضامن معها جراء الزلزال.وقال البيان إن الوزارة ستقدم أيضا 60 ألف طن من النفط الغني بالكبريت أيضا إلى سوريا، التي شهدت دمارا كبيرا جراء الزلزال.وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230214/ارتفاع-حصيلة-الضحايا-الفلسطينيين-في-زلزال-تركيا-وسوريا-إلى-100-قتيل-1073530131.html
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زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, العالم العربي
زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, العالم العربي

العراق يقدم 90 ألف طن من النفط إلى سوريا وتركيا

20:42 GMT 14.02.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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أعلن العراق أنه سيقدم 90 ألف طن من النفط إلى سوريا وتركيا، وذلك تعبيرا عن تضامنه مع البلدين في أعقاب الزلزال الذي ضرب مناطق منهما.
جاء هذا في بيان صادر عن المركز الإعلامي التابع لرئاسة الوزراء العراقي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال البيان إن الحكومة صادقت على قرار تقديم 30 ألف طن من النفط خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وأضاف البيان أن وزارة النفط العراقية ستقدم هذه الكمية من النفط الغني بالكبريت لتركيا تعبيرا عن التضامن معها جراء الزلزال.
وقال البيان إن الوزارة ستقدم أيضا 60 ألف طن من النفط الغني بالكبريت أيضا إلى سوريا، التي شهدت دمارا كبيرا جراء الزلزال.
وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
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