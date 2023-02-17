https://sputnikarabic.ae/20230217/بولندا-تعلن-استعدادها-لتزويد-أوكرانيا-بمقاتلات-ميع-29-1073670618.html
بولندا تعلن استعدادها لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "ميع-29"
بولندا تعلن استعدادها لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "ميع-29"
صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، بأن بولندا مستعدة لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "ميغ-29" في تحالف مع دول الناتو. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T19:24+0000
2023-02-17T19:24+0000
2023-02-17T19:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
بولندا
مقاتلات
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104571/95/1045719535_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_e011db6c8b77993f89de6cfd423e80f9.jpg
وقال مورافيتسكي في كلمة خلال مؤتمر ميونيخ الأمني، اليوم الجمعة، في رد على سؤال عما إذا كانت بولندا ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "F-16". "لدينا (إف-16محرر)- عدد قليل، ليس كثيرا. نوافق على نشر أنواع أخرى من المقاتلات التي لدينا، إلى جانب (دول - محرر) أخرى، كجزء من قرار الناتو".يذكر أن الجيش البولندي يملك نوعين من المقاتلات في الخدمة "مقاتلات إف-16" و"مقاتلات ميغ-29".في وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية، بعد ضغوط من حلفاء الناتو، أنها ستنقل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا وتسمح بتوريد الدبابات الألمانية إلى الدول الأخرى التي تمتلكها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230217/استطلاع-أكثر-من-نصف-الألمان-يعارضون-تزويد-أوكرانيا-بالمقاتلات-1073641393.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104571/95/1045719535_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_6ea943664ec573094f5a719cfe3adcfa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بولندا, مقاتلات, أخبار أوكرانيا
العالم, بولندا, مقاتلات, أخبار أوكرانيا
بولندا تعلن استعدادها لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "ميع-29"
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، بأن بولندا مستعدة لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "ميغ-29" في تحالف مع دول الناتو.
وقال مورافيتسكي في كلمة خلال مؤتمر ميونيخ الأمني، اليوم الجمعة، في رد على سؤال عما إذا كانت بولندا ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "F-16". "لدينا (إف-16محرر)- عدد قليل، ليس كثيرا. نوافق على نشر أنواع أخرى من المقاتلات التي لدينا، إلى جانب (دول - محرر) أخرى، كجزء من قرار الناتو".
يذكر أن الجيش البولندي يملك نوعين من المقاتلات في الخدمة "مقاتلات إف-16" و"مقاتلات ميغ-29".
في وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية، بعد ضغوط من حلفاء الناتو، أنها ستنقل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا وتسمح بتوريد الدبابات الألمانية إلى الدول الأخرى التي تمتلكها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.