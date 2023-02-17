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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230217/بولندا-تعلن-استعدادها-لتزويد-أوكرانيا-بمقاتلات-ميع-29-1073670618.html
بولندا تعلن استعدادها لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "ميع-29"
بولندا تعلن استعدادها لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "ميع-29"
صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، بأن بولندا مستعدة لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "ميغ-29" في تحالف مع دول الناتو. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T19:24+0000
2023-02-17T19:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
بولندا
مقاتلات
أخبار أوكرانيا
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وقال مورافيتسكي في كلمة خلال مؤتمر ميونيخ الأمني، اليوم الجمعة، في رد على سؤال عما إذا كانت بولندا ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "F-16". "لدينا (إف-16محرر)- عدد قليل، ليس كثيرا. نوافق على نشر أنواع أخرى من المقاتلات التي لدينا، إلى جانب (دول - محرر) أخرى، كجزء من قرار الناتو".يذكر أن الجيش البولندي يملك نوعين من المقاتلات في الخدمة "مقاتلات إف-16" و"مقاتلات ميغ-29".في وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية، بعد ضغوط من حلفاء الناتو، أنها ستنقل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا وتسمح بتوريد الدبابات الألمانية إلى الدول الأخرى التي تمتلكها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230217/استطلاع-أكثر-من-نصف-الألمان-يعارضون-تزويد-أوكرانيا-بالمقاتلات-1073641393.html
بولندا
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العالم, بولندا, مقاتلات, أخبار أوكرانيا
العالم, بولندا, مقاتلات, أخبار أوكرانيا

بولندا تعلن استعدادها لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "ميع-29"

19:24 GMT 17.02.2023
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورطائرة هجومية "ميغ-29" ضمن فريق الاستعراض الجوي "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا
طائرة هجومية ميغ-29 ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
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صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، بأن بولندا مستعدة لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "ميغ-29" في تحالف مع دول الناتو.
وقال مورافيتسكي في كلمة خلال مؤتمر ميونيخ الأمني، اليوم الجمعة، في رد على سؤال عما إذا كانت بولندا ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "F-16". "لدينا (إف-16محرر)- عدد قليل، ليس كثيرا. نوافق على نشر أنواع أخرى من المقاتلات التي لدينا، إلى جانب (دول - محرر) أخرى، كجزء من قرار الناتو".
تتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
استطلاع: أكثر من نصف الألمان يعارضون تزويد أوكرانيا بالمقاتلات
10:23 GMT
يذكر أن الجيش البولندي يملك نوعين من المقاتلات في الخدمة "مقاتلات إف-16" و"مقاتلات ميغ-29".
في وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية، بعد ضغوط من حلفاء الناتو، أنها ستنقل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا وتسمح بتوريد الدبابات الألمانية إلى الدول الأخرى التي تمتلكها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:36 GMT
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