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https://sputnikarabic.ae/20230217/تبون-الجزائر-مستعدة-للحد-من-خطورة-التوتر-الذي-أَصبح-يطبع-العلاقات-الدولية-1073653827.html
تبون: الجزائر مستعدة للحد من خطورة التوتر الذي أَصبح يطبع العلاقات الدولية
تبون: الجزائر مستعدة للحد من خطورة التوتر الذي أَصبح يطبع العلاقات الدولية
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر مستعدة للحد من خطورة التوتر، الذي أَصبح يطبع العلاقاتِ الدولية وينذر بتداعيات مقلقة، لتكون في أفضل الـمواقع... 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T12:24+0000
2023-02-17T12:44+0000
العالم العربي
الجزائر
التوتر
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وقال تبون في رسالة، بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، اليوم الجمعة "الجزائر مستعدة للحد من خطورة التوتر، الذي أَصبح يطبع العلاقات الدولية، وينذر بتداعيات مقلقة، لتكون في أفضل الـمواقع للدفاع عن مصالحها الاستراتيجية، مع تمام الإدراك لدورِها الـمحورِي، ولـمكانتها على خارطة توازنات السياق الإقليمي والدولي الراهن، وذلك بالعمل مع جميع شركائها، من أجل الـمساهمة في اسْتتباب السلم والأمن في الـمنطقة والعالم".وتابع "أجدد عهدنا معهم للسَّيْرِ على نهجهم في التَّضحية ونكران الذات، من أجل عزة وسؤْدد وطننا الـمفدَّى، وأترحم معكم على أرواحهم الزكية".
https://sputnikarabic.ae/20230216/مدارس-سوريا-تؤدي-النشيط-الوطني-الجزائري-فيديو-1073630141.html
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العالم العربي, الجزائر, التوتر, العالم
العالم العربي, الجزائر, التوتر, العالم

تبون: الجزائر مستعدة للحد من خطورة التوتر الذي أَصبح يطبع العلاقات الدولية

12:24 GMT 17.02.2023 (تم التحديث: 12:44 GMT 17.02.2023)
© AFP 2023 / -الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© AFP 2023 / -
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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر مستعدة للحد من خطورة التوتر، الذي أَصبح يطبع العلاقاتِ الدولية وينذر بتداعيات مقلقة، لتكون في أفضل الـمواقع للدفاع عن مصالحها الاستراتيجية.
وقال تبون في رسالة، بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، اليوم الجمعة "الجزائر مستعدة للحد من خطورة التوتر، الذي أَصبح يطبع العلاقات الدولية، وينذر بتداعيات مقلقة، لتكون في أفضل الـمواقع للدفاع عن مصالحها الاستراتيجية، مع تمام الإدراك لدورِها الـمحورِي، ولـمكانتها على خارطة توازنات السياق الإقليمي والدولي الراهن، وذلك بالعمل مع جميع شركائها، من أجل الـمساهمة في اسْتتباب السلم والأمن في الـمنطقة والعالم".

"مسيرتنا التنموية هدفها التَّأْثير في مواقف الجزائر، وتفاعلها مع محيطها الإقليمي والدولي، وفق قاعدة التعاون على أساس تبادل الـمصالح، الـمقرون بالاحترام الكامل لـمبدأ استقلال الدُّول، ولـمفهومِ الندية"، مضيفا "ارتباطنا الأَبدي بالرسالة النوفمبرية يَسْتمد منها شعبنا القدرة على كشف نوايا دوائر من ورثة العار الاستعماري، يسكنها عداؤها الدائم".

عبد المجيد تبون
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وتابع "أجدد عهدنا معهم للسَّيْرِ على نهجهم في التَّضحية ونكران الذات، من أجل عزة وسؤْدد وطننا الـمفدَّى، وأترحم معكم على أرواحهم الزكية".
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