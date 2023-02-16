https://sputnikarabic.ae/20230216/مدارس-سوريا-تؤدي-النشيط-الوطني-الجزائري-فيديو-1073630141.html
مدارس سوريا تؤدي النشيط الوطني الجزائري... فيديو
مدارس سوريا تؤدي النشيط الوطني الجزائري... فيديو
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لطلبة في مدارس سوريا وهم يؤدون النشيد الوطني الجزائري. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T20:18+0000
2023-02-16T20:18+0000
2023-02-16T20:18+0000
الجزائر
أخبار سوريا اليوم
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وكانت الجزائر أعلنت عن تقديم دعم مالي لسوريا وتركيا قيمته 45 مليون دولار أمريكي، على إثر الزلازل المدمرة الذي ضرب المنطقة، منها 15 مليون دولار للجمهورية العربية السورية.كما أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بإرسال فرق الحماية المدنية إلى كل من سوريا وتركيا، فور وقوع الزلزال، إذ توجه إلى تركيا فوج مكون من 89 عضوا مصنفا على المستوى الدولي في التدخل وتسيير الكوارث الكبرى، يتوزعون على عدة تخصصات تتعلق بالتدخل في الكوارث الكبرى، منها فرقة للبحث والإنقاذ تحت الردم وكذا فرقة الكلاب المدربة وفرقة طبية مختصة، فيما تم إيفاد فوج مماثل إلى سوريا يتكون من 86 عضوا.بينما أرسل الهلال الأحمر الجزائري، فريقا يتكون من مسعفين وأطباء، إلى سوريا لمد يد المساعدة للمسعفين والطواقم الطبية.
الجزائر
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104300/52/1043005278_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_d9c51cda261bb0bd2da33d75053974c0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, أخبار سوريا اليوم, نادي الفيديو, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, أخبار سوريا اليوم, نادي الفيديو, العالم العربي, الأخبار
مدارس سوريا تؤدي النشيط الوطني الجزائري... فيديو
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تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لطلبة في مدارس سوريا وهم يؤدون النشيد الوطني الجزائري.
وكانت الجزائر أعلنت عن تقديم دعم مالي لسوريا وتركيا قيمته 45 مليون دولار أمريكي
، على إثر الزلازل المدمرة الذي ضرب المنطقة، منها 15 مليون دولار للجمهورية العربية السورية.
كما أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بإرسال فرق الحماية المدنية إلى كل من سوريا وتركيا، فور وقوع الزلزال، إذ توجه إلى تركيا فوج مكون من 89 عضوا مصنفا على المستوى الدولي في التدخل وتسيير الكوارث الكبرى، يتوزعون على عدة تخصصات تتعلق بالتدخل في الكوارث الكبرى، منها فرقة للبحث والإنقاذ تحت الردم وكذا فرقة الكلاب المدربة وفرقة طبية مختصة، فيما تم إيفاد فوج مماثل إلى سوريا يتكون من 86 عضوا.
بينما أرسل الهلال الأحمر الجزائري
، فريقا يتكون من مسعفين وأطباء، إلى سوريا لمد يد المساعدة للمسعفين والطواقم الطبية.