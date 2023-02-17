https://sputnikarabic.ae/20230217/تقرير-البنتاغون-رصد-أجساما-طائرة-في-عهد-ترامب-لكنه-لم-يبلغ-البيت-الأبيض-بشأنها-1073664274.html

تقرير: البنتاغون رصد أجساما طائرة في عهد ترامب لكنه لم يبلغ البيت الأبيض بشأنها

تقرير: البنتاغون رصد أجساما طائرة في عهد ترامب لكنه لم يبلغ البيت الأبيض بشأنها

كشفت تقارير، اليوم الجمعة، أن دائرة صغيرة من مسؤولي المخابرات في وزارة الدفاع الأمريكية، تحت ‏إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رصدت سلسلة من الأجسام... 17.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-17T16:33+0000

2023-02-17T16:33+0000

2023-02-17T17:41+0000

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وتم تقييم المعلومات بشأن الأجسام الطائرة، التي رصدت في عهد ترامب، من قبل محللي استخبارات وزارة الدفاع الأمريكية، في صيف 2020، لكن لم يتم نقلها إلى الرئيس أو مكتبه، لأنه لم يكن من الواضح ما هي تلك الأشياء في الواقع، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.وذكرت الصحيفة أن الأجسام الطائرة التي تم رصدها في ذلك الوقت، كانت أصغر من المنطاد الصيني، الذي تم إسقاطه قبالة سواحل كارولينا الجنوبية في 4 فبراير/ شباط الجاري، وكان يحلّق على مستوى أقل بكثير.وقال مارك إسبر، وزير دفاع ترامب في 2019-2020، في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه لا يتذكر أنه تم إطلاعه على مثل هذه الحوادث.بينما أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، روبرت أوبراين، للصحيفة إلى أن المناطيد الأخيرة كانت مختلفة تماما في طبيعتها عن المشاهد التي تم رصدها في عهد ترامب، وفقا لإحاطة تلقاها للتو من مكتب مدير المخابرات الوطنية.وفي العام الماضي 2022، أنشأت وزارة الدفاع الأمريكية وبتوجيه من الكونغرس، مكتبا جديدا متخصصا لحل الحالات الغريبة والشاذة في كافة المجالات، والذي يحمل اسما مختصرا هو "AARO".وكانت طائرات البحرية الأمريكية واجهت مرارا وتكرارا، أجساما غامضة تحلّق فوق الساحل الشرقي، وأحيانا لعدة أشهر، في وقت يعود إلى فترة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، خلال توليه منصبه من 2009 إلى 2017، حسبما ذكرت "وول ستريت جورنال".وفي يونيو/ حزيران 2022، أعلنت وكالة "ناسا" الفضائية، عن تشكيلها فريقا مستقلا من الباحثين، لدراسة مشاهدات ‏الأجسام الطائرة المجهولة.‏وأشارت "ناسا" إلى أنه سيتم تشكيل الفريق خلال فصل الخريف من العام الحالي 2022، والذي سيتخصص في دراسة "الظواهر الجوية غير المحددة"، وهو المصطلح الأحدث والمستخدم حاليا للإشارة إلى "الأجسام الطائرة المجهولة"، وفقا لبيان رسمي.

https://sputnikarabic.ae/20230216/بايدن-سنسقط-أي-جسم-طائر-يهدد-سلامة-الأمريكيين-وسنطبق-مزيدا-من-التدابير-للتعامل-مع-الأجسام-الغريبة-1073629170.html

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