https://sputnikarabic.ae/20230217/قضبان-من-الفضاء-تسبب-زلزالا-تصريح-رئيس-وكالة-الفضاء-التركية-يزلزل-البلاد-1073656391.html

"قضبان من الفضاء تسبب زلزالا"... تصريح رئيس وكالة الفضاء التركية "يزلزل" البلاد

"قضبان من الفضاء تسبب زلزالا"... تصريح رئيس وكالة الفضاء التركية "يزلزل" البلاد

تصدر تصريح رئيس وكالة الفضاء التركية، سردار حسين يلدريم، وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، اليوم الجمعة، بسبب المعلومات المثيرة التي تضمنها خطابة. 17.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-17T13:10+0000

2023-02-17T13:10+0000

2023-02-17T13:10+0000

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وشارك الأتراك بشكل واسع مقطع فيديو للمسؤول التركي الذي عين رئيسا لوكالة الفضاء التركية عام 2019، حيث قال في كلمة سابقة له إن قضبانا من التيتانيوم قادمة من الفضاء تستطيع إحداث زلزال بقوة 7 إلى 8 ريختر.قضبان من التيتانيوم بطول 10 أمتار تسبب زلزالاوجاء في الخطاب القديم الذي تم تداوله من جديد على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، وحظي بآلاف التعليقات، إن "هناك أقمارا صناعية حربية يمكنها إرسال قضبان من سبائك التيتانيوم بطول 10 أمتار من الفضاء إلى العالم إلى أي هدف! تخترق هذه القضبان عمق 5 كيلومترات في الأرض محدثة زلزالا قوته 7-8 (ريختر). لا يمكن اكتشافها"، بحسب موقع "t24" التركي.يلدريم يطالب بعدم فهم التصريح بشكل خاطئطالب يلدريم بعد انتشار الفيديو بشكل كبير وحدوث الكثير من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي حول القضية التي تزامنت مع حدوث زلزال كبير في البلاد بعدم فهم تصريحاته بشكل خاطئ، بحسب موقع "sozcu" التركي.وقال يلدريم في منشورات شاركها على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 15 فبراير/ شباط الجاري نقلها موقع "yenicaggazetesi" التركي: "تلقيت تساؤلات كثيرة حول الفيديو الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام. هذا الفيديو القصير مقتطف من مؤتمر عقدته منذ فترة طويلة في معهد إستراتيجي. شرحت فيه نظام الأسلحة الذي يمكنه القضاء على مدينة صغيرة من الخريطة عند نشره واستخدامه في مدار الأرض".نظريات أخرى تصدرت العالم العربيالمثير أن نظرية الربط بين حدوث الزلزال ووجود "مخطط ومقصود" كانت قد اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة (مثل تلغرام وغيرها) في العالم العربي أيضا، خصوصا في منطقة بلاد الشام، حيث ربط كثيرون بين التحذير الأمني الذي أصدرته السفارة الأمريكية في تركيا وإغلاق القنصليات الغربية ودخول سفينة "USS Nitze" الأمريكية إلى إسطنبول قبل أيام من حدوث الزلزال، والبرنامج السري الأمريكي "هارب".يذكر أن سردار حسين يلدريم، كان قد انتقل من قسم هندسة الطيران بجامعة إسطنبول التقنية إلى قسم علوم الفضاء بجامعة برلين التقنية، وأكمل درجة الماجستير فيها، وشغل بعد ذلك منصب رئيس مجلس إدارة هيئة المطارات الحكومية والمديرية العامة لتقنيات الطيران والفضاء، وعين كأول مدير لوكالة الفضاء التركية بقرار رئاسي بتاريخ 7 أغسطس/ آب 2019.

https://sputnikarabic.ae/20230217/خبراء-أتراك-الزلزال-القادم-له-عواقب-وخيمة-والسابق-مجرد-بروفة---1073637012.html

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زلزال, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم