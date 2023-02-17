https://sputnikarabic.ae/20230217/خبراء-أتراك-الزلزال-القادم-له-عواقب-وخيمة-والسابق-مجرد-بروفة---1073637012.html

خبراء أتراك: الزلزال القادم له "عواقب وخيمة" والسابق مجرد "بروفة"

خبراء أتراك: الزلزال القادم له "عواقب وخيمة" والسابق مجرد "بروفة"

أفادت صحيفة حرييت التركية، اليوم الجمعة، بأن الزلزال المتوقع حدوثه، بحسب الخبراء، في مدينة إسطنبول، ستفوق خسائره تلك التي تم تسجيلها جنوب شرقي البلاد، وسيحمل... 17.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-17T08:52+0000

2023-02-17T08:52+0000

2023-02-17T09:47+0000

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أنقرة - سبوتنيك. وكتبت الصحيفة، أنه: "وفقا لخبراء الزلازل، فإن زلزال إسطنبول المتوقع سيفوق بخسائره، الخسائر التي وقعت في كهرمان مرعش من حيث الدمار الذي سيحدثه، فضلاً عن العواقب الاقتصادية والاجتماعية. بعبارة أخرى، الزلزال الذي وقع في كهرمان مرعش يكاد يكون بروفة لزلزال إسطنبول".وتابعت الصحيفة التركية مشيرة إلى أنه، "في سيناريو زلزال بقوة 7.5 أو أعلى، فإن حقيقة أن عدد الشقق المتوقع تعرضها لأضرار جسيمة وشديدة أكثر من 211000 يعطي فكرة عن الخسائر التي ستتكبدها الشقق بمتوسط 1.3 شخص في كل شقة".ويذكر أنه بعد زلزال كوجالي في عام 1999 تم بناء 70% من المباني في إسطنبول، أي قبل عام 2000.وبينت الصحيفة أن حقيقة بناء 30% من هذه المنازل بعد عام 2000 لا يعني أنها غير آمنة.هذا، وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الإثنين 6 فبراير/شباط الجاري، تسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

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