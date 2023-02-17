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مراسل "سبوتنيك": مقتل 42 مدنيا في هجوم لـ"داعش" على بادية السخنة بريف حمص الشرقي
https://sputnikarabic.ae/20230217/مراسل-سبوتنيك-مقتل-42-مدنيا-في-هجوم-لـ-داعش-الإرهابي-على-بادية-السخنة-بريف-حمص-الشرقي-1073667023.html
مراسل "سبوتنيك": مقتل 42 مدنيا في هجوم لـ"داعش" على بادية السخنة بريف حمص الشرقي
مراسل "سبوتنيك": مقتل 42 مدنيا في هجوم لـ"داعش" على بادية السخنة بريف حمص الشرقي
قتل 42 مدنيا في هجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول الأخرى) بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، استهدفوا خلاله مدنيين سوريين يقومون... 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T18:01+0000
2023-02-17T18:23+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
قتلى وجرحى
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وقال مراسل "سبوتنيك" في حمص أن مسلحي تنظيم "داعش" هاجموا اليوم الجمعة، مجموعة مدنيين أثناء قيامهم بالبحث عن ثمار "الكمأة" في الأراضي الصحراوية بادية "السخنة"، أقصى ريف حمص الشرقي.وأضاف المراسل أن مسلحي التنظيم الإرهابي قاموا باستهداف المدنيين بوابل من نيران رشاشتهم بشكل مباشر ومن منطقة قريبة، فيما تشير المعطيات إلى أن بعضهم تم إعدامه بالرصاص من قبل مسلحي التنظيم.وأكد المصدر أن الضحايا هم 39 مدنيا وضابط وعنصران يتبعون إلى قسم "حماية الطرق" الدولية، التابع لوزارة وزارة الداخلية السورية.ورجح المراسل ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي، في ظل صعوبة الاتصال مع بعض المفقودين من جامعي "الكمأة" الذين كانوا متواجدين في المنطقة التي تعرضت لهجوم مسلحي "داعش".
https://sputnikarabic.ae/20230212/قتلى-وجرحى-إثر-هجوم-إرهابي-لـداعش-في-تدمر-وسط-سوريا-1073409909.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, قتلى وجرحى
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, قتلى وجرحى

مراسل "سبوتنيك": مقتل 42 مدنيا في هجوم لـ"داعش" على بادية السخنة بريف حمص الشرقي

18:01 GMT 17.02.2023 (تم التحديث: 18:23 GMT 17.02.2023)
© Sputnik . Osama Dyoubإرهابيون يغتالون شقيق ضحايا أول مجزرة جماعية شهدتها الحرب السورية في حمص، سوريا 19 مايو 2021
إرهابيون يغتالون شقيق ضحايا أول مجزرة جماعية شهدتها الحرب السورية في حمص، سوريا 19 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© Sputnik . Osama Dyoub
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يتبع
قتل 42 مدنيا في هجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول الأخرى) بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، استهدفوا خلاله مدنيين سوريين يقومون بجمع ثمار "الكمأة" في البادية السورية.
وقال مراسل "سبوتنيك" في حمص أن مسلحي تنظيم "داعش" هاجموا اليوم الجمعة، مجموعة مدنيين أثناء قيامهم بالبحث عن ثمار "الكمأة" في الأراضي الصحراوية بادية "السخنة"، أقصى ريف حمص الشرقي.
وأضاف المراسل أن مسلحي التنظيم الإرهابي قاموا باستهداف المدنيين بوابل من نيران رشاشتهم بشكل مباشر ومن منطقة قريبة، فيما تشير المعطيات إلى أن بعضهم تم إعدامه بالرصاص من قبل مسلحي التنظيم.
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قتلى وجرحى إثر هجوم إرهابي لـ"داعش" في تدمر وسط سوريا
12 فبراير, 09:42 GMT
وأكد المصدر أن الضحايا هم 39 مدنيا وضابط وعنصران يتبعون إلى قسم "حماية الطرق" الدولية، التابع لوزارة وزارة الداخلية السورية.
ورجح المراسل ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي، في ظل صعوبة الاتصال مع بعض المفقودين من جامعي "الكمأة" الذين كانوا متواجدين في المنطقة التي تعرضت لهجوم مسلحي "داعش".
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