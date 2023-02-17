https://sputnikarabic.ae/20230217/موسكو-توجه-نصيحة-إلى-واشنطن-بعد-تصريحات-نولاند-حول-ضرب-القرم-1073640187.html
موسكو توجه "نصيحة" إلى واشنطن بعد تصريحات نولاند حول "ضرب القرم"
موسكو توجه "نصيحة" إلى واشنطن بعد تصريحات نولاند حول "ضرب القرم"
نصحت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، في تعليقها على كلام نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، بشأن الضربات على... 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T09:53+0000
2023-02-17T09:53+0000
2023-02-17T09:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "أود أن أقدم النصيحة لفيكتوريا نولاند. فكتوريا، اعتني بالبالونات البيضاء والأجسام الطائرة، فهي تجوب أمريكا بأعداد كبيرة. وكما نرى، فأنت لست جيدة في التعامل مع هذه الأشياء المجهولة بسرعة وكفاءة، شعبك يضحك عليك، وما زلت تحلمين بهزيمة روسيا، والآن ما زلت توجهين دعوات لنظام كييف لشن هجوم على شبه جزيرة القرم. لديك ما تفعلينه في المنزل، فيكتوريا".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه تم إسقاط العديد من الأجسام الجوية المجهولة الهوية، حيث ادعت واشنطن أن المنطاد أطلق لأغراض التجسس، فيما أكدت بكين أن المنطاد كان يستخدم لأغراض مناخية. ولم يتم تحديد الانتماء والغرض من الكائنات الثلاثة الأخرى التي تم إسقاطها في اليوم الآخر.وأوضحت بكين أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي بسبب "قوة قاهرة"، بحسب وصفها.وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" نقلاً عن بيان صادر عن القيادة الشمالية الأمريكية، أن خبراء عسكريين أمريكيين وجدوا آلية وأجهزة استشعار إلكترونية في حطام أول منطاد صيني سقط، مما يشير إلى أنه ربما تم استخدام المعدات لجمع المعلومات الاستخبارية.
https://sputnikarabic.ae/20230217/إقامة-دولة-فلسطينزاخاروفا-تعلق-على-وعد-نولاند-بمنح-نتنياهو-جائزة-نوبل-1073635996.html
https://sputnikarabic.ae/20230217/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1073634152.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
موسكو توجه "نصيحة" إلى واشنطن بعد تصريحات نولاند حول "ضرب القرم"
09:53 GMT 17.02.2023 (تم التحديث: 09:57 GMT 17.02.2023) تابعنا عبر
نصحت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، في تعليقها على كلام نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، بشأن الضربات على شبه جزيرة القرم، مشيرةً إلى أن واشنطن عليها التعامل مع البالونات البيضاء والأجسام الغريبة.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "أود أن أقدم النصيحة لفيكتوريا نولاند. فكتوريا، اعتني بالبالونات البيضاء والأجسام الطائرة، فهي تجوب أمريكا بأعداد كبيرة. وكما نرى، فأنت لست جيدة في التعامل مع هذه الأشياء المجهولة بسرعة وكفاءة، شعبك يضحك عليك، وما زلت تحلمين بهزيمة روسيا، والآن ما زلت توجهين دعوات لنظام كييف لشن هجوم على شبه جزيرة القرم. لديك ما تفعلينه في المنزل، فيكتوريا".
وفي وقت سابق، وصفت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، المنشآت العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم بأنها "أهداف مشروعة" لأوكرانيا، مضيفةً أن الولايات المتحدة تدعم الضربات ضدها. وفقًا لها، لن تكون أوكرانيا آمنة أبدًا من دون نزع سلاح شبه جزيرة القرم على الأقل.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه تم إسقاط العديد من الأجسام الجوية المجهولة الهوية، حيث ادعت واشنطن أن المنطاد أطلق لأغراض التجسس، فيما أكدت بكين أن المنطاد كان يستخدم لأغراض مناخية. ولم يتم تحديد الانتماء والغرض من الكائنات الثلاثة الأخرى التي تم إسقاطها في اليوم الآخر.
وأوضحت بكين أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي بسبب "قوة قاهرة"، بحسب وصفها.
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" نقلاً عن بيان صادر عن القيادة الشمالية الأمريكية، أن خبراء عسكريين أمريكيين وجدوا آلية وأجهزة استشعار إلكترونية في حطام أول منطاد صيني سقط، مما يشير إلى أنه ربما تم استخدام المعدات لجمع المعلومات الاستخبارية.