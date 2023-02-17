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https://sputnikarabic.ae/20230217/إقامة-دولة-فلسطينزاخاروفا-تعلق-على-وعد-نولاند-بمنح-نتنياهو-جائزة-نوبل-1073635996.html
"إقامة دولة فلسطين"...زاخاروفا تعلق على وعد نولاند بمنح نتنياهو جائزة "نوبل"
"إقامة دولة فلسطين"...زاخاروفا تعلق على وعد نولاند بمنح نتنياهو جائزة "نوبل"
علقت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، حول وعدها بمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي... 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T08:03+0000
2023-02-17T08:05+0000
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في وقت سابق، وعدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، في كلمة ألقتها في مركز أبحاث كارنيغي في واشنطن، بمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جائزة نوبل للسلام إذا أقنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب القوات من أوكرانيا.وعلّقت زاخاروفا في منشور على "تلغرام" أنها لم تعلم أن نولاند هي من يتخذ القرار بشأن منح جائزة نوبل. وقالت:وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق، من خلال وزير خارجيتها، إيلي كوهين، أنها مستعدة لإرسال 200 مليون دولار من المساعدات إلى أوكرانيا ودعم خطة السلام التي وضعها رئيسها فلاديمير زيلينسكي.وقال الدبلوماسي الإسرائيلي خلال لقاء ثنائي مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في كييف، يوم الخميس: "أنا فخور بالوقوف إلى جانب أوكرانيا في هذه الأوقات الصعبة"، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
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إسرائيل, روسيا, العالم

"إقامة دولة فلسطين"...زاخاروفا تعلق على وعد نولاند بمنح نتنياهو جائزة "نوبل"

08:03 GMT 17.02.2023 (تم التحديث: 08:05 GMT 17.02.2023)
© МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© МИД РФ
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علقت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، حول وعدها بمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جائزة نوبل للسلام.
في وقت سابق، وعدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، في كلمة ألقتها في مركز أبحاث كارنيغي في واشنطن، بمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جائزة نوبل للسلام إذا أقنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب القوات من أوكرانيا.
وعلّقت زاخاروفا في منشور على "تلغرام" أنها لم تعلم أن نولاند هي من يتخذ القرار بشأن منح جائزة نوبل. وقالت:

فيكتوريا، الأفضل (أن تمنحيه جائزة نوبل) بعد أن تتم تسوية الصراع في الشرق الأوسط وإقامة دولة فلسطين بكامل الحقوق. أم أن هذا الأمر غير واقعي تماما؟ أو ربما يكون لفصل الربيع تأثير كبير على موظفي إدارة البيت الأبيض؟ بالمناسبة، لم أكن أعلم أن نولاند هي من يتخذ قرارات لجنة نوبل.

وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق، من خلال وزير خارجيتها، إيلي كوهين، أنها مستعدة لإرسال 200 مليون دولار من المساعدات إلى أوكرانيا ودعم خطة السلام التي وضعها رئيسها فلاديمير زيلينسكي.
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وقال الدبلوماسي الإسرائيلي خلال لقاء ثنائي مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في كييف، يوم الخميس: "أنا فخور بالوقوف إلى جانب أوكرانيا في هذه الأوقات الصعبة"، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
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