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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230217/وزراء-خارجية-الاتحاد-الأوروبي-يناقشون-في-20-فبراير-حزمة-العقوبات-العاشرة-ضد-روسيا-1073652414.html
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون في 20 فبراير حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون في 20 فبراير حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا
صرح مصدر أوروبي رفيع المستوى في بروكسل، اليوم الجمعة، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون في اجتماع يوم 20 شباط/فبراير الجاري، استكمال الموافقة على... 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T11:59+0000
2023-02-17T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
عقوبات أمريكية ضد روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
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بروكسل- سبوتنيك. وقال المصدر للصحفيين، اليوم الجمعة: "سيناقش الوزراء استكمال الموافقة على الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، ونتوقع أن يتم تبنيها بحلول الذكرى السنوية (لبدء الصراع في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير)."هذا وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأسبوع الماضي، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا بحلول 24 شباط/فبراير الجاري، وستشمل قيودا على تصدير المكونات الإلكترونية التي تستخدم للأغراض عسكرية.وعلى حد تعبيرها، فإن الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ستأتي لكي "تسد الفجوات الموجودة في حزم العقوبات السابقة".ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230215/المفوضية-الأوروبية-حزمة-العقوبات-العاشرة-ضد-روسيا-قد-تكبدها-خسائر-بقيمة-11-مليار-يورو-1073543476.html
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العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون في 20 فبراير حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا

11:59 GMT 17.02.2023
© AFP 2023 / FREDERICK FLORINأعلام دول الاتحاد الأوروبي، 2019
أعلام دول الاتحاد الأوروبي، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© AFP 2023 / FREDERICK FLORIN
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صرح مصدر أوروبي رفيع المستوى في بروكسل، اليوم الجمعة، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون في اجتماع يوم 20 شباط/فبراير الجاري، استكمال الموافقة على الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا ويتوقعون الموافقة عليها قبل 24 من الشهر ذاته.
بروكسل- سبوتنيك. وقال المصدر للصحفيين، اليوم الجمعة: "سيناقش الوزراء استكمال الموافقة على الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، ونتوقع أن يتم تبنيها بحلول الذكرى السنوية (لبدء الصراع في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير)."
هذا وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأسبوع الماضي، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا بحلول 24 شباط/فبراير الجاري، وستشمل قيودا على تصدير المكونات الإلكترونية التي تستخدم للأغراض عسكرية.
وعلى حد تعبيرها، فإن الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ستأتي لكي "تسد الفجوات الموجودة في حزم العقوبات السابقة".
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
المفوضية الأوروبية: حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا قد تكبدها خسائر بقيمة 11 مليار يورو
15 فبراير, 09:06 GMT
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
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Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:16 GMT
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