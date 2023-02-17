https://sputnikarabic.ae/20230217/وزراء-خارجية-الاتحاد-الأوروبي-يناقشون-في-20-فبراير-حزمة-العقوبات-العاشرة-ضد-روسيا-1073652414.html

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون في 20 فبراير حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون في 20 فبراير حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا

صرح مصدر أوروبي رفيع المستوى في بروكسل، اليوم الجمعة، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون في اجتماع يوم 20 شباط/فبراير الجاري، استكمال الموافقة على... 17.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-17T11:59+0000

2023-02-17T11:59+0000

2023-02-17T11:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

عقوبات أمريكية ضد روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

أخبار أوكرانيا

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بروكسل- سبوتنيك. وقال المصدر للصحفيين، اليوم الجمعة: "سيناقش الوزراء استكمال الموافقة على الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، ونتوقع أن يتم تبنيها بحلول الذكرى السنوية (لبدء الصراع في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير)."هذا وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأسبوع الماضي، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا بحلول 24 شباط/فبراير الجاري، وستشمل قيودا على تصدير المكونات الإلكترونية التي تستخدم للأغراض عسكرية.وعلى حد تعبيرها، فإن الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ستأتي لكي "تسد الفجوات الموجودة في حزم العقوبات السابقة".ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20230215/المفوضية-الأوروبية-حزمة-العقوبات-العاشرة-ضد-روسيا-قد-تكبدها-خسائر-بقيمة-11-مليار-يورو-1073543476.html

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الأخبار

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العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا