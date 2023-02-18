https://sputnikarabic.ae/20230218/ارتفاع-ضحايا-الزلزال-في-تركيا-إلى-40642-قتيلا-1073687917.html
ارتفاع ضحايا الزلزال في تركيا إلى 40642 قتيلا
ارتفاع ضحايا الزلزال في تركيا إلى 40642 قتيلا
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا في 6 فبراير/ شباط الجاري، إلى 40642 قتيلًا. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T14:43+0000
2023-02-18T14:43+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية، يونس سيزر، في مؤتمر صحفي "40 ألفا و642 شخصا لقوا مصرعهم في الزلازل".وأوضح المسؤول التركي أنه "سيتم إنهاء أعمال البحث والإنقاذ اعتبارا من يوم غد".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230218/تركيا-تؤكد-وجود-أسلحة-قادرة-على-إحداث-زلزال-1073674902.html
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زلزال, أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار سوريا اليوم, العالم
زلزال, أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار سوريا اليوم, العالم
ارتفاع ضحايا الزلزال في تركيا إلى 40642 قتيلا
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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا في 6 فبراير/ شباط الجاري، إلى 40642 قتيلًا.
أنطاكيا - سبوتنيك
. وقال رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية، يونس سيزر، في مؤتمر صحفي "40 ألفا و642 شخصا لقوا مصرعهم في الزلازل".
وأوضح المسؤول التركي أنه "سيتم إنهاء أعمال البحث والإنقاذ اعتبارا من يوم غد".
وضرب زلزال مدمر بقوة
7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.