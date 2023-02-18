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https://sputnikarabic.ae/20230218/مصر-العثور-على-جثمان-مواطنة-في-هاتاي-إثر-زلزال-تركيا-المدمر-1073682745.html
مصر: العثور على جثمان مواطنة في هاتاي إثر زلزال تركيا المدمر
مصر: العثور على جثمان مواطنة في هاتاي إثر زلزال تركيا المدمر
قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، إنها تواصل جهودها لمتابعة أحوال مواطنيها، الذين تضرروا جراء الزلزال ‏المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وسمال سوريا.‏ 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T11:38+0000
2023-02-18T11:38+0000
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وأعلنت في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه "في إطار حرص غرفة عمليات القطاع القنصلي بالوزارة على الوقوف على تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة، فقد كشفت جهود البحث والإنقاذ عن العثور على جثمان إحدى المواطنات المصريات، بمنطقة اسكندرون بولاية هاتاي التركية".وأعلنت "الخارجية المصرية" في الإطار أنه "تم نقل جثمان الضحية إلى إحدى مستشفيات الولاية، حيث تتابع السفارة المصرية في أنقرة التنسيق مع السلطات التركية لإنهاء كافة الإجراءات ذات الصلة، باستخراج شهادة وفاة المواطنة المصرية ودفن الجثمان".في ختام بيانها، أعربت وزارة الخارجية المصرية "عن أسفها لهذا الخبر الأليم، وأنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الضحية، وتؤكد استمرار الجهود لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230218/تركيا-تكشف-حجم-المساعدات-التي-وصلت-إليها-من-السعودية-والإمارات-وقطر-بعد-الزلزال-1073681126.html
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم العربي, أخبار مصر الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم العربي, أخبار مصر الآن, الأخبار

مصر: العثور على جثمان مواطنة في هاتاي إثر زلزال تركيا المدمر

11:38 GMT 18.02.2023
© AFP 2023 / Bulent Kilicناجون من الزلزال يتجمعون لجمع الإمدادات عند توزيع الحفاضات للأطفال في هاتاي في 7 فبراير 2023، بعد يوم من وقوع زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر في جنوب شرق البلاد.
ناجون من الزلزال يتجمعون لجمع الإمدادات عند توزيع الحفاضات للأطفال في هاتاي في 7 فبراير 2023، بعد يوم من وقوع زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر في جنوب شرق البلاد. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
ناجون من الزلزال يتجمعون لجمع الإمدادات عند توزيع الحفاضات للأطفال في هاتاي في 7 فبراير 2023، بعد يوم من وقوع زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر في جنوب شرق البلاد.
© AFP 2023 / Bulent Kilic
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قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، إنها تواصل جهودها لمتابعة أحوال مواطنيها، الذين تضرروا جراء الزلزال ‏المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وسمال سوريا.‏
وأعلنت في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه "في إطار حرص غرفة عمليات القطاع القنصلي بالوزارة على الوقوف على تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة، فقد كشفت جهود البحث والإنقاذ عن العثور على جثمان إحدى المواطنات المصريات، بمنطقة اسكندرون بولاية هاتاي التركية".
وأعلنت "الخارجية المصرية" في الإطار أنه "تم نقل جثمان الضحية إلى إحدى مستشفيات الولاية، حيث تتابع السفارة المصرية في أنقرة التنسيق مع السلطات التركية لإنهاء كافة الإجراءات ذات الصلة، باستخراج شهادة وفاة المواطنة المصرية ودفن الجثمان".
في ختام بيانها، أعربت وزارة الخارجية المصرية "عن أسفها لهذا الخبر الأليم، وأنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الضحية، وتؤكد استمرار الجهود لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ".
أشخاص يجلسون بالقرب من نار وسط أنقاض المباني المنهارة في قهرمان مرعش ، في 8 فبراير 2023 ، بعد يومين من وقوع زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر في جنوب شرق تركيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
تركيا تكشف حجم المساعدات التي وصلت إليها من السعودية والإمارات وقطر بعد الزلزال
11:11 GMT
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
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