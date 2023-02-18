https://sputnikarabic.ae/20230218/مصر-العثور-على-جثمان-مواطنة-في-هاتاي-إثر-زلزال-تركيا-المدمر-1073682745.html

مصر: العثور على جثمان مواطنة في هاتاي إثر زلزال تركيا المدمر

مصر: العثور على جثمان مواطنة في هاتاي إثر زلزال تركيا المدمر

قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، إنها تواصل جهودها لمتابعة أحوال مواطنيها، الذين تضرروا جراء الزلزال ‏المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وسمال سوريا.‏ 18.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-18T11:38+0000

2023-02-18T11:38+0000

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وأعلنت في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه "في إطار حرص غرفة عمليات القطاع القنصلي بالوزارة على الوقوف على تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة، فقد كشفت جهود البحث والإنقاذ عن العثور على جثمان إحدى المواطنات المصريات، بمنطقة اسكندرون بولاية هاتاي التركية".وأعلنت "الخارجية المصرية" في الإطار أنه "تم نقل جثمان الضحية إلى إحدى مستشفيات الولاية، حيث تتابع السفارة المصرية في أنقرة التنسيق مع السلطات التركية لإنهاء كافة الإجراءات ذات الصلة، باستخراج شهادة وفاة المواطنة المصرية ودفن الجثمان".في ختام بيانها، أعربت وزارة الخارجية المصرية "عن أسفها لهذا الخبر الأليم، وأنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الضحية، وتؤكد استمرار الجهود لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.

https://sputnikarabic.ae/20230218/تركيا-تكشف-حجم-المساعدات-التي-وصلت-إليها-من-السعودية-والإمارات-وقطر-بعد-الزلزال-1073681126.html

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أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم العربي, أخبار مصر الآن, الأخبار