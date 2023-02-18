https://sputnikarabic.ae/20230218/البيت-الأبيض-يكشف-أن-كلمة-بايدن-المقبلة-قد-يخاطب-بها-بوتين-1073695318.html
البيت الأبيض يكشف أن كلمة بايدن المقبلة قد يخاطب بها بوتين
البيت الأبيض يكشف أن كلمة بايدن المقبلة قد يخاطب بها بوتين
قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، إن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة الذكرى السنوية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T19:33+0000
2023-02-18T19:33+0000
2023-02-18T19:33+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
فلاديمير بوتين
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يأتي الخطاب في إطار زيارة بايدن المقررة إلى بولندا الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي أيضًا بزعماء دول أوروبا الشرقية التابعة لحلف شمال الأطلسي.وأعلن البيت الأبيض، يوم أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيتحدث هاتفيا مع عدد من قادة الدول الحليفة لبلاده.ويتحدث بايدن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. كما تشمل محادثات بايدن، رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، وذلك حسب منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, فلاديمير بوتين
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, فلاديمير بوتين
البيت الأبيض يكشف أن كلمة بايدن المقبلة قد يخاطب بها بوتين
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قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، إن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة الذكرى السنوية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يمكن أن يشمل خطابًا إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين والشعب الروسي.
يأتي الخطاب في إطار زيارة بايدن المقررة إلى بولندا الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي أيضًا بزعماء دول أوروبا الشرقية التابعة لحلف شمال الأطلسي.
وفي تصريحات نقلها البيت الأبيض اليوم السبت: أظن أنك ستسمع رسالة منه إلى السيد بوتين والشعب الروسي.
وأعلن البيت الأبيض، يوم أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيتحدث هاتفيا مع عدد من قادة الدول الحليفة لبلاده.
ويتحدث بايدن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. كما تشمل
محادثات بايدن، رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، وذلك حسب منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي.