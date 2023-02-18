https://sputnikarabic.ae/20230218/البيت-الأبيض-يكشف-أن-كلمة-بايدن-المقبلة-قد-يخاطب-بها-بوتين-1073695318.html

البيت الأبيض يكشف أن كلمة بايدن المقبلة قد يخاطب بها بوتين

البيت الأبيض يكشف أن كلمة بايدن المقبلة قد يخاطب بها بوتين

قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، إن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة الذكرى السنوية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا... 18.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-18T19:33+0000

2023-02-18T19:33+0000

2023-02-18T19:33+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

فلاديمير بوتين

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يأتي الخطاب في إطار زيارة بايدن المقررة إلى بولندا الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي أيضًا بزعماء دول أوروبا الشرقية التابعة لحلف شمال الأطلسي.وأعلن البيت الأبيض، يوم أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيتحدث هاتفيا مع عدد من قادة الدول الحليفة لبلاده.ويتحدث بايدن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. كما تشمل محادثات بايدن، رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، وذلك حسب منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي.

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