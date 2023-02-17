https://sputnikarabic.ae/20230217/البيت-الأبيض-بايدن-يتحدث-مع-الحلفاء-الأسبوع-المقبل-1073671059.html
البيت الأبيض: بايدن يتحدث مع الحلفاء الأسبوع المقبل
البيت الأبيض: بايدن يتحدث مع الحلفاء الأسبوع المقبل
أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيتحدث هاتفيا مع عدد من قادة الدول الحليفة لبلاده. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T20:06+0000
2023-02-17T20:06+0000
2023-02-17T20:06+0000
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ويتحدث بايدن مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.كما تشمل محادثات بايدن، رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، وذلك حسب منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي.
https://sputnikarabic.ae/20230216/طبيب-البيت-الأبيض-الرئيس-بايدن-بصحة-جيدة-وقادر-على-أداء-وظيفته-1073632272.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, إيطاليا, أخبار فرنسا , بريطانيا
جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, إيطاليا, أخبار فرنسا , بريطانيا
البيت الأبيض: بايدن يتحدث مع الحلفاء الأسبوع المقبل
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيتحدث هاتفيا مع عدد من قادة الدول الحليفة لبلاده.