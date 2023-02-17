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البيت الأبيض: بايدن يتحدث مع الحلفاء الأسبوع المقبل
البيت الأبيض: بايدن يتحدث مع الحلفاء الأسبوع المقبل
أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيتحدث هاتفيا مع عدد من قادة الدول الحليفة لبلاده. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T20:06+0000
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ويتحدث بايدن مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.كما تشمل محادثات بايدن، رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، وذلك حسب منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي.
https://sputnikarabic.ae/20230216/طبيب-البيت-الأبيض-الرئيس-بايدن-بصحة-جيدة-وقادر-على-أداء-وظيفته-1073632272.html
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جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, إيطاليا, أخبار فرنسا , بريطانيا
جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, إيطاليا, أخبار فرنسا , بريطانيا

البيت الأبيض: بايدن يتحدث مع الحلفاء الأسبوع المقبل

20:06 GMT 17.02.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيتحدث هاتفيا مع عدد من قادة الدول الحليفة لبلاده.
ويتحدث بايدن مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
طبيب البيت الأبيض: الرئيس بايدن بصحة جيدة وقادر على أداء وظيفته
أمس, 23:38 GMT
كما تشمل محادثات بايدن، رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، وذلك حسب منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي.
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