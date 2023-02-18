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https://sputnikarabic.ae/20230218/الخارجية-الإيرانية-طهران-جادة-بشأن-عملية-التفاوض-فيما-يخص-الاتفاق-النووي-1073677761.html
الخارجية الإيرانية: طهران جادة بشأن عملية التفاوض فيما يخص الاتفاق النووي
الخارجية الإيرانية: طهران جادة بشأن عملية التفاوض فيما يخص الاتفاق النووي
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن "طهران جادة بشأن عملية التفاوض فيما يخص الاتفاق النووي". 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T08:36+0000
2023-02-18T08:36+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "ما يسمع من مواقف المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين يشير إلى أنهم ما زالوا ينظرون إلى الاتفاق النووي على أنه اتفاق لحل الخلافات حول الملف النووي الإيراني"، حسب موقع الحكومة الإيرانية.وأضاف كنعاني، أن "اعتقادهم باستئناف الاتفاق النووي يبعث على الأمل ويشير إلى أنه لا يزال مسار الدبلوماسية مفتوحًا"، مؤكدا أن "إيران، كطرف في الاتفاق، جادة بشأن عملية الدبلوماسية والتفاوض".وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20230216/إيران-والصين-تؤكدان-ضرورة-إلغاء-إجراءات-الحظر-لاستئناف-الاتفاق-النووي-1073596859.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, الاتفاق النووي الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, الاتفاق النووي الإيراني, العالم

الخارجية الإيرانية: طهران جادة بشأن عملية التفاوض فيما يخص الاتفاق النووي

08:36 GMT 18.02.2023
© AFP 2023 / HANDOUTمفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في فيينا
مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في فيينا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© AFP 2023 / HANDOUT
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن "طهران جادة بشأن عملية التفاوض فيما يخص الاتفاق النووي".
طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "ما يسمع من مواقف المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين يشير إلى أنهم ما زالوا ينظرون إلى الاتفاق النووي على أنه اتفاق لحل الخلافات حول الملف النووي الإيراني"، حسب موقع الحكومة الإيرانية.
وأضاف كنعاني، أن "اعتقادهم باستئناف الاتفاق النووي يبعث على الأمل ويشير إلى أنه لا يزال مسار الدبلوماسية مفتوحًا"، مؤكدا أن "إيران، كطرف في الاتفاق، جادة بشأن عملية الدبلوماسية والتفاوض".
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وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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