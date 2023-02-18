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https://sputnikarabic.ae/20230218/العراق-يؤكد-على-أهمية-التعان-مع-سيمنز-الألمانية-والاستفادة-من-خبراتها-1073696970.html
العراق يؤكد على أهمية التعان مع "سيمنز" الألمانية والاستفادة من خبراتها
العراق يؤكد على أهمية التعان مع "سيمنز" الألمانية والاستفادة من خبراتها
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على أهمية تعاون بلاده مع شركة "سيمنز" الألمانية والاستفادة من خبراتها. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T20:17+0000
2023-02-18T20:17+0000
العراق
العالم العربي
مؤتمر ميونخ للأمن
طاقة
تعاون
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن رئيس الوزراء استقبل في مقر إقامته بمدينة ميونخ الألمانية الرئيس التنفيذي للشركة کريستيان بروخ على هامش حضوره مؤتمر ميونخ للأمن.وذكر أن اللقاء شهد التباحث بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين وزارة الكهرباء وشركة "سيمنز" الموقعة بين الطرفين في يناير/ كانون الثاني الماضي.أوضح أن المذكرة تهدف لوضع خطة متكاملة لمنظومة الكهرباء في العراق عبر إنشاء محطات توليد جديدة، وأعمال صيانة طويلة الأمد.وأشار إلى أن حكومته انتهجت ضمن برنامجها التعاقد مع شركات عالمية مختصة لتطوير المنظومة الكهربائية.وأوضح أن هذ النهج يساعد في فتح آفاق جديدة بلاده، مؤكدا أنها "ماضية لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاز متطلبات العمل".
https://sputnikarabic.ae/20230218/السوداني-لبلينكن-العراق-يرغب-بتوطيد-التعاون-مع-أمريكا-لمحاربة-الإرهاب-1073686296.html
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العراق, العالم العربي, مؤتمر ميونخ للأمن, طاقة, تعاون
العراق, العالم العربي, مؤتمر ميونخ للأمن, طاقة, تعاون

العراق يؤكد على أهمية التعان مع "سيمنز" الألمانية والاستفادة من خبراتها

20:17 GMT 18.02.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIالمرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على أهمية تعاون بلاده مع شركة "سيمنز" الألمانية والاستفادة من خبراتها.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
السوداني لبلينكن: العراق يرغب بتوطيد التعاون مع أمريكا لمحاربة الإرهاب
13:26 GMT
وقال البيان إن رئيس الوزراء استقبل في مقر إقامته بمدينة ميونخ الألمانية الرئيس التنفيذي للشركة کريستيان بروخ على هامش حضوره مؤتمر ميونخ للأمن.
وذكر أن اللقاء شهد التباحث بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين وزارة الكهرباء وشركة "سيمنز" الموقعة بين الطرفين في يناير/ كانون الثاني الماضي.
أوضح أن المذكرة تهدف لوضع خطة متكاملة لمنظومة الكهرباء في العراق عبر إنشاء محطات توليد جديدة، وأعمال صيانة طويلة الأمد.
وأشار إلى أن حكومته انتهجت ضمن برنامجها التعاقد مع شركات عالمية مختصة لتطوير المنظومة الكهربائية.
وأوضح أن هذ النهج يساعد في فتح آفاق جديدة بلاده، مؤكدا أنها "ماضية لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاز متطلبات العمل".
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