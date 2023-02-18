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الناتو يرفض طلب كييف تزويدها بالذخائر العنقودية
الناتو يرفض طلب كييف تزويدها بالذخائر العنقودية
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، عن رفض مطالب من الجانب الأوكراني بتوريد الذخائر العنقودية إلى كييف، والتي تم التعبير عنها خلال... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T20:49+0000
2023-02-18T20:49+0000
الناتو
رصد عسكري
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وأوضح ستولتنبرغ اليوم السبت أن: "الناتو لم يوص أو يزود بهذه الأنواع من الأسلحة، نحن نزود (أوكرانيا) بالمدفعية وأنواع أخرى من الأسلحة، لكننا لا نوفر القنابل العنقودية".وقال ستولتنبرغ في وقت سابق من اليوم السبت أنه يجب على دول الحلف الاستعداد لمواجهة طويلة محتملة مع روسيا يمكن أن تستمر لسنوات عديدة.وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" اليوم الخميس، "يجب أن نكون مستعدين لرحلة طويلة قد تستغرق سنوات عديدة كثيرة".وأضاف أنه لا يستطيع التنبؤ بمدة المواجهة المحتملة، حيث يمكن أن تتغير الأمور فجأة.وقال: "يبحث (الناتو) دائما عن الأماكن التي توجد فيها فرص للعودة إلى وضع يوجد فيه مجال لعلاقات أفضل".
https://sputnikarabic.ae/20221208/الولايات-المتحدة-تنظر-في-طلب-أوكرانيا-بتقديم-ذخائر-عنقودية-1070966220.html
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الناتو, رصد عسكري
الناتو, رصد عسكري

الناتو يرفض طلب كييف تزويدها بالذخائر العنقودية

20:49 GMT 18.02.2023
© Photo / NATOمقر الناتو في مدينة بروكسل
مقر الناتو في مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© Photo / NATO
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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، عن رفض مطالب من الجانب الأوكراني بتوريد الذخائر العنقودية إلى كييف، والتي تم التعبير عنها خلال مؤتمر ميونيخ الأمني.
وأوضح ستولتنبرغ اليوم السبت أن: "الناتو لم يوص أو يزود بهذه الأنواع من الأسلحة، نحن نزود (أوكرانيا) بالمدفعية وأنواع أخرى من الأسلحة، لكننا لا نوفر القنابل العنقودية".
وقال ستولتنبرغ في وقت سابق من اليوم السبت أنه يجب على دول الحلف الاستعداد لمواجهة طويلة محتملة مع روسيا يمكن أن تستمر لسنوات عديدة.
وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" اليوم الخميس، "يجب أن نكون مستعدين لرحلة طويلة قد تستغرق سنوات عديدة كثيرة".
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وأضاف أنه لا يستطيع التنبؤ بمدة المواجهة المحتملة، حيث يمكن أن تتغير الأمور فجأة.
وقال: "يبحث (الناتو) دائما عن الأماكن التي توجد فيها فرص للعودة إلى وضع يوجد فيه مجال لعلاقات أفضل".
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