الهلال الأحمر السوري: ننتظر سماح المجموعات المسلحة للمساعدات بالدخول إلى إدلب... صور
© Sputnik . Wasel Hmeidaرئيس الهلال الأحمر السوري: ننتظر قبول المجموعات المسلحة بالسماح للمساعدات بالدخول إلى إدلب
© Sputnik . Wasel Hmeida
وصلت شحنة مساعدات إغاثية مقدمة من الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق لدعم متضرري الزلزال.
وأشار مراسل "سبوتنيك" في دمشق إلى أن هذه الشحنة هي الثانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمتضرري الزلزال، وتسلمها رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري خالد حبوباتي بحضور القائم بأعمال السفارة الإيطالية في سوريا ماسيميليانو دانتونو، ورئيس عمليات المساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي في سوريا، لويجي باندولفي.
وأكد حبوباتي أن "هذه المساعدات سيتم العمل على إيصالها إلى جميع المناطق المتضررة في سوريا بما فيها المناطق التي لم يسمح للمنظمة حتى الآن بإيصال المساعدات لمتضرري الزلزال فيها".
وأشار حبوباتي إلى أن "قافلة (سرمدا) التي تم تجهيزها لإغاثة المتضررين في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية في محافظة إدلب شمالي غرب البلاد، لا تزال تنتظر السماح لها بالدخول من قبل المجموعات المسحلة المسيطرة على المنطقة".
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلن مصدر في مكتب الأمم المتحدة في سوريا، (للمرة الثالثة خلال أيام)، إلغاء تسيير قوافل المساعدات من مناطق سيطرة الدولة السورية إلى مناطق سيطرة المجموعات المسلحة شمال غرب البلاد، دون ذكر الأسباب، حيث كان من المقرر أن تدخل يوم الأحد الماضي 14 شاحنة محملة بالمساعدات العاجلة، عبر معبر "سراقب/ ترنبة" ضمن استجابة الحكومة السورية لمساعدة المتضررين في مناطق سيطرة المجموعات المسلحة، إلا أن الجهات الأممية فشلت بالحصول على ضمانات بعدم التعرض لها في مناطق سيطرة "جبهة النصرة".
© Sputnik . Wasel Hmeidaرئيس الهلال الأحمر السوري: ننتظر قبول المجموعات المسلحة بالسماح للمساعدات بالدخول إلى إدلب
رئيس الهلال الأحمر السوري: ننتظر قبول المجموعات المسلحة بالسماح للمساعدات بالدخول إلى إدلب
© Sputnik . Wasel Hmeida
ووصلت الشحنة الأوروبية الثانية، صباح أمس الجمعة، إلى مرفأ بيروت على متن باخرة تضم 16 حاوية مواد إغاثية، وأشرف على نقلها إلى الحدود السورية الصليب الأحمر اللبناني، وضمت الشحنة مواد طبية وإسعافات أولية، ومواد غذائية وخيم للمتضررين، إضافة إلى مدافئ كهربائية متنقلة.
من جانبه، قال القائم بأعمال السفارة الإيطالية في سوريا: "نحن هنا اليوم لايصال بعض الشحنات الإيطالية والأوروبية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإيطالية والدفاع المدني والحماية المدنية والاتحاد الأوربي".
وأشار إلى أن تفعيل آلية الحماية الفائقة ساعد إيطاليا ودول أوربية مثل بلغاريا وقبرص ورومانيا والاتحادات الأوروبية من إرسال بعض المساعدات إلى السكان المتضررين بالزلزال".
وفي رده على وجود تغير في السياسيات الإيطالية تجاه سوريا، قال القائم بالأعمال: "لا أعتقد أن الوقت مناسبا للحديث في السياسة، وكان أوضح وزير خارجيتنا الموقف الإيطالي تجاه الأزمة".
© Sputnik . Wasel Hmeidaرئيس الهلال الأحمر السوري: ننتظر قبول المجموعات المسلحة بالسماح للمساعدات بالدخول إلى إدلب
رئيس الهلال الأحمر السوري: ننتظر قبول المجموعات المسلحة بالسماح للمساعدات بالدخول إلى إدلب
© Sputnik . Wasel Hmeida
ووصلت إلى العاصمة السورية دمشق، يوم الأحد الماضي، أول شحنة مساعدات أوروبية قادمة من إيطاليا عبر لبنان، وتسلمتها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، مؤلفة من 4 سيارات إسعاف و30 طنا من الأدوية والمواد الطبية والألبسة الشتوية لمتضرري الزلزال، إلى جانب فريق طبي إيطالي مكون من 4 أطباء متخصصين في جراحة العظام برئاسة الطبيب السوري تمام يوسف، لدعم المتطوعين أثناء عملهم في علاج المصابين، كما تضمنت معدات خاصة بعمليات الإنقاذ.