https://sputnikarabic.ae/20230218/الهلال-الأحمر-السوري-ننتظر-سماح-المجموعات-المسلحة-للمساعدات-بالدخول-إلى-إدلب-صور-1073684297.html

الهلال الأحمر السوري: ننتظر سماح المجموعات المسلحة للمساعدات بالدخول إلى إدلب... صور

الهلال الأحمر السوري: ننتظر سماح المجموعات المسلحة للمساعدات بالدخول إلى إدلب... صور

وصلت شحنة مساعدات إغاثية مقدمة من الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق لدعم متضرري الزلزال. 18.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-18T12:32+0000

2023-02-18T12:32+0000

2023-02-18T12:32+0000

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أخبار سوريا اليوم

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وأشار مراسل "سبوتنيك" في دمشق إلى أن هذه الشحنة هي الثانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمتضرري الزلزال، وتسلمها رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري خالد حبوباتي بحضور القائم بأعمال السفارة الإيطالية في سوريا ماسيميليانو دانتونو، ورئيس عمليات المساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي في سوريا، لويجي باندولفي.وأكد حبوباتي أن "هذه المساعدات سيتم العمل على إيصالها إلى جميع المناطق المتضررة في سوريا بما فيها المناطق التي لم يسمح للمنظمة حتى الآن بإيصال المساعدات لمتضرري الزلزال فيها".وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلن مصدر في مكتب الأمم المتحدة في سوريا، (للمرة الثالثة خلال أيام)، إلغاء تسيير قوافل المساعدات من مناطق سيطرة الدولة السورية إلى مناطق سيطرة المجموعات المسلحة شمال غرب البلاد، دون ذكر الأسباب، حيث كان من المقرر أن تدخل يوم الأحد الماضي 14 شاحنة محملة بالمساعدات العاجلة، عبر معبر "سراقب/ ترنبة" ضمن استجابة الحكومة السورية لمساعدة المتضررين في مناطق سيطرة المجموعات المسلحة، إلا أن الجهات الأممية فشلت بالحصول على ضمانات بعدم التعرض لها في مناطق سيطرة "جبهة النصرة".من جانبه، قال القائم بأعمال السفارة الإيطالية في سوريا: "نحن هنا اليوم لايصال بعض الشحنات الإيطالية والأوروبية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإيطالية والدفاع المدني والحماية المدنية والاتحاد الأوربي". وأشار إلى أن تفعيل آلية الحماية الفائقة ساعد إيطاليا ودول أوربية مثل بلغاريا وقبرص ورومانيا والاتحادات الأوروبية من إرسال بعض المساعدات إلى السكان المتضررين بالزلزال".وفي رده على وجود تغير في السياسيات الإيطالية تجاه سوريا، قال القائم بالأعمال: "لا أعتقد أن الوقت مناسبا للحديث في السياسة، وكان أوضح وزير خارجيتنا الموقف الإيطالي تجاه الأزمة".ووصلت إلى العاصمة السورية دمشق، يوم الأحد الماضي، أول شحنة مساعدات أوروبية قادمة من إيطاليا عبر لبنان، وتسلمتها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، مؤلفة من 4 سيارات إسعاف و30 طنا من الأدوية والمواد الطبية والألبسة الشتوية لمتضرري الزلزال، إلى جانب فريق طبي إيطالي مكون من 4 أطباء متخصصين في جراحة العظام برئاسة الطبيب السوري تمام يوسف، لدعم المتطوعين أثناء عملهم في علاج المصابين، كما تضمنت معدات خاصة بعمليات الإنقاذ.

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