عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230218/بلينكن-يحذر-نظيره-الصيني-من-عواقب-دعم-روسيا-1073700026.html
بلينكن يحذر نظيره الصيني من "عواقب" دعم روسيا
بلينكن يحذر نظيره الصيني من "عواقب" دعم روسيا
أخبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نظيره الصيني، وانغ يي بأن بكين قد تواجه "عواقب وخيمة" حال دعمت موسكو فيما يتعلق بعمليتها العسكرية الخاصة في... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T23:01+0000
2023-02-18T23:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار العالم الآن
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/12/1070312501_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_d1871b302b244e121d230aae47455983.jpg
سبوتنيك. وأوضح بلينكن خلال لقائه بوانغ يي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أنه "إذا ساعدت موسكو فيما يتعلق بالتهرب من العقوبات المفروضة ضد روسيا خلال العملية عسكرية خاصة في أوكرانيا".في السياق ذاته، حذر نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أمس السبت بعد المحادثات بين الوزيرين من العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، ومن والنتائج المترتبة عليها إذا قدمت الصين دعما ماديا لروسيا أو المساعدة في التهرب من العقوبات النظامية.وفي وقت سابق، عقد بلينكن محادثات في وقت متأخر من أمس السبت مع نظيره الصيني وانغ يي، وسط نزاع بين واشنطن وبكين حول إسقاط الولايات المتحدة منطادا صينيا.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الاجتماع الذي كان متوقعا عقد في موقع غير معلن بعيدا عن وسائل الإعلام على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الذي شارك فيه الوزيران، بحسب "فرانس برس".وحذر وزير الخارجية الأمريكي وانغ يي من أن حادث المنطاد "يجب ألا يحدث مرة أخرى".وفي وقت سابق، هاجم وزير الخارجية الصيني وانغ يي، رد فعل الولايات المتحدة بشأن ما وصفته واشنطن بأنه منطاد تجسس صيني، معتبرا أنه رد فعل "هستيري وسخيف".وخاطب وانغ تجمعا لقادة العالم في مؤتمر ميونخ للأمن قائلا إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لديها مفهوم "مضلل" بشأن بكين، بحسب "فرانس برس".كما اتهم الولايات المتحدة بمحاولة "تشويه سمعة" العملاق الآسيوي في الوقت الذي تنفذ فيه واشنطن سياسات تتعارض مبادئها مع مثل التجارة الحرة.
https://sputnikarabic.ae/20230216/بلينكن-الولايات-المتحدة-لا-تشجع-أوكرانيا-بنشاط-على-استعادة-شبه-جزيرة-القرم--1073579435.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/12/1070312501_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_37c3e06a808d88dfb824eab62f9fb686.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا

بلينكن يحذر نظيره الصيني من "عواقب" دعم روسيا

23:01 GMT 18.02.2023
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHAوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© AFP 2023 / LILLIAN SUWANRUMPHA
تابعنا عبرTelegram
أخبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نظيره الصيني، وانغ يي بأن بكين قد تواجه "عواقب وخيمة" حال دعمت موسكو فيما يتعلق بعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
سبوتنيك. وأوضح بلينكن خلال لقائه بوانغ يي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أنه "إذا ساعدت موسكو فيما يتعلق بالتهرب من العقوبات المفروضة ضد روسيا خلال العملية عسكرية خاصة في أوكرانيا".
في السياق ذاته، حذر نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أمس السبت بعد المحادثات بين الوزيرين من العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، ومن والنتائج المترتبة عليها إذا قدمت الصين دعما ماديا لروسيا أو المساعدة في التهرب من العقوبات النظامية.
وفي وقت سابق، عقد بلينكن محادثات في وقت متأخر من أمس السبت مع نظيره الصيني وانغ يي، وسط نزاع بين واشنطن وبكين حول إسقاط الولايات المتحدة منطادا صينيا.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بلينكن: الولايات المتحدة لا تشجع أوكرانيا بنشاط على استعادة شبه جزيرة القرم
16 فبراير, 04:59 GMT
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الاجتماع الذي كان متوقعا عقد في موقع غير معلن بعيدا عن وسائل الإعلام على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الذي شارك فيه الوزيران، بحسب "فرانس برس".
وحذر وزير الخارجية الأمريكي وانغ يي من أن حادث المنطاد "يجب ألا يحدث مرة أخرى".
وفي وقت سابق، هاجم وزير الخارجية الصيني وانغ يي، رد فعل الولايات المتحدة بشأن ما وصفته واشنطن بأنه منطاد تجسس صيني، معتبرا أنه رد فعل "هستيري وسخيف".
وخاطب وانغ تجمعا لقادة العالم في مؤتمر ميونخ للأمن قائلا إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لديها مفهوم "مضلل" بشأن بكين، بحسب "فرانس برس".
كما اتهم الولايات المتحدة بمحاولة "تشويه سمعة" العملاق الآسيوي في الوقت الذي تنفذ فيه واشنطن سياسات تتعارض مبادئها مع مثل التجارة الحرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:56 GMTВоеннослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17 فبراير, 19:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала