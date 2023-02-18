https://sputnikarabic.ae/20230218/بلينكن-يحذر-نظيره-الصيني-من-عواقب-دعم-روسيا-1073700026.html

بلينكن يحذر نظيره الصيني من "عواقب" دعم روسيا

بلينكن يحذر نظيره الصيني من "عواقب" دعم روسيا

أخبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نظيره الصيني، وانغ يي بأن بكين قد تواجه "عواقب وخيمة" حال دعمت موسكو فيما يتعلق بعمليتها العسكرية الخاصة في... 18.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-18T23:01+0000

2023-02-18T23:01+0000

2023-02-18T23:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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سبوتنيك. وأوضح بلينكن خلال لقائه بوانغ يي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أنه "إذا ساعدت موسكو فيما يتعلق بالتهرب من العقوبات المفروضة ضد روسيا خلال العملية عسكرية خاصة في أوكرانيا".في السياق ذاته، حذر نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أمس السبت بعد المحادثات بين الوزيرين من العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، ومن والنتائج المترتبة عليها إذا قدمت الصين دعما ماديا لروسيا أو المساعدة في التهرب من العقوبات النظامية.وفي وقت سابق، عقد بلينكن محادثات في وقت متأخر من أمس السبت مع نظيره الصيني وانغ يي، وسط نزاع بين واشنطن وبكين حول إسقاط الولايات المتحدة منطادا صينيا.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الاجتماع الذي كان متوقعا عقد في موقع غير معلن بعيدا عن وسائل الإعلام على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الذي شارك فيه الوزيران، بحسب "فرانس برس".وحذر وزير الخارجية الأمريكي وانغ يي من أن حادث المنطاد "يجب ألا يحدث مرة أخرى".وفي وقت سابق، هاجم وزير الخارجية الصيني وانغ يي، رد فعل الولايات المتحدة بشأن ما وصفته واشنطن بأنه منطاد تجسس صيني، معتبرا أنه رد فعل "هستيري وسخيف".وخاطب وانغ تجمعا لقادة العالم في مؤتمر ميونخ للأمن قائلا إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لديها مفهوم "مضلل" بشأن بكين، بحسب "فرانس برس".كما اتهم الولايات المتحدة بمحاولة "تشويه سمعة" العملاق الآسيوي في الوقت الذي تنفذ فيه واشنطن سياسات تتعارض مبادئها مع مثل التجارة الحرة.

https://sputnikarabic.ae/20230216/بلينكن-الولايات-المتحدة-لا-تشجع-أوكرانيا-بنشاط-على-استعادة-شبه-جزيرة-القرم--1073579435.html

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