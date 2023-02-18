عربي
https://sputnikarabic.ae/20230218/رئيس-وزراء-المجر-يرفض-تقديم-مصلحة-أوكرانيا-على-بلاده-1073691120.html
رئيس وزراء المجر يرفض تقديم مصلحة أوكرانيا على بلاده
رئيس وزراء المجر يرفض تقديم مصلحة أوكرانيا على بلاده
صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان fأنه سيكون من الخطأ أن تضع حكومة بلاده مصالح أوكرانيا فوق المصالح المجرية. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T16:37+0000
2023-02-18T16:37+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101345/57/1013455766_0:212:1624:1126_1920x0_80_0_0_417832788240aba2f7d31584f4cd2b8c.jpg
وقال أوربان خلال كلمة له اليوم حول نتائج العام 2022: "المجر تعترف بالحق القانوني لأوكرانيا في الدفاع عن النفس، ولكن من أي وجهة نظر، بما في ذلك الأخلاقية، لن يكون من الصواب أن نضع مصالح أوكرانيا فوق المصالح المجرية".وصرح وزير الخارجية المجري، بيتر سييارتو، في 15 فبراير/ شباط بأن بوخارست لديها وجهة نظر خاصة إزاء سبل إحلال السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى أن مواقف بلاده ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى إزاء التسوية في أوكرانيا متباينة، حيث تؤيد بودابست إجراء مفاوضات مبكرة، وبقية الدول تنتظر ظروفا أكثر ملائمة لكييف.وقال سييارتو عقب محادثات مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، "نتفق تماما على شيء واحد، وهو أن هنغاريا وفرنسا تريدان السلام لكن من الواضح أيضا أن مواقفنا تختلف في الكيفية والتكتيك والخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق السلام".
https://sputnikarabic.ae/20230218/الاتحاد-الأوروبي-على-المجر-تعزيز-استقلال-نظامها-القضائي-إذا-أرادت-تلقي-حزمة-التحفيز-1073690343.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101345/57/1013455766_0:60:1624:1278_1920x0_80_0_0_26e502c5fca6fd450643efad4b2bd573.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا

رئيس وزراء المجر يرفض تقديم مصلحة أوكرانيا على بلاده

16:37 GMT 18.02.2023
© Sputnik . Aleksei Drujinin / الانتقال إلى بنك الصورفيكتور أوربان
فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© Sputnik . Aleksei Drujinin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان fأنه سيكون من الخطأ أن تضع حكومة بلاده مصالح أوكرانيا فوق المصالح المجرية.
وقال أوربان خلال كلمة له اليوم حول نتائج العام 2022: "المجر تعترف بالحق القانوني لأوكرانيا في الدفاع عن النفس، ولكن من أي وجهة نظر، بما في ذلك الأخلاقية، لن يكون من الصواب أن نضع مصالح أوكرانيا فوق المصالح المجرية".
المجر لا ترسل أسلحة إلى كييف، لأن هذا يتعارض مع مصالحها الوطنية، لكنها تقدم مساعدات إنسانية للاجئين الأوكرانيين الذين يصلون إلى البلاد.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
الاتحاد الأوروبي: على المجر تعزيز استقلال نظامها القضائي إذا أرادت تلقي "حزمة التحفيز"
15:41 GMT
وصرح وزير الخارجية المجري، بيتر سييارتو، في 15 فبراير/ شباط بأن بوخارست لديها وجهة نظر خاصة إزاء سبل إحلال السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى أن مواقف بلاده ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى إزاء التسوية في أوكرانيا متباينة، حيث تؤيد بودابست إجراء مفاوضات مبكرة، وبقية الدول تنتظر ظروفا أكثر ملائمة لكييف.
وقال سييارتو عقب محادثات مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، "نتفق تماما على شيء واحد، وهو أن هنغاريا وفرنسا تريدان السلام لكن من الواضح أيضا أن مواقفنا تختلف في الكيفية والتكتيك والخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق السلام".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:56 GMTВоеннослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала