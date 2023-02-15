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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230215/الخارجية-الهنغارية-بودابست-لديها-وجهة-نظر-خاصة-إزاء-إحلال-السلام-في-أوكرانيا-1073538460.html
الخارجية الهنغارية: بودابست لديها وجهة نظر خاصة إزاء إحلال السلام في أوكرانيا
الخارجية الهنغارية: بودابست لديها وجهة نظر خاصة إزاء إحلال السلام في أوكرانيا
صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سييارتو، بأن بوخارست لديها وجهة نظر خاصة إزاء سبل إحلال السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى أن مواقف بلاده ودول الاتحاد الأوروبي... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T05:43+0000
2023-02-15T05:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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بوخارست - سبوتنيك. وقال سييارتو عقب محادثات مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، "نتفق تماما على شيء واحد، وهو أن هنغاريا وفرنسا تريدان السلام لكن من الواضح أيضا أن مواقفنا تختلف في الكيفية والتكتيك والخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق السلام".وأضاف إن هنغاريا، كدولة مجاورة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وبدء مفاوضات السلام في أوكرانيا.وتابع: "يمكن ملاحظة أن وجهة نظر فرنسا تختلف عن وجهة نظرنا، وأن وجهات نظر جميع البلدان الأوروبية تختلف عن وجهة نظرنا. هناك توقع من وجهة النظر الأوكرانية بأن الوضع سيتحسن لصالح كييف مما سيعزز موقفها خلال أي مفاوضات مقبلة. نحن لا نؤمن بهذا، ونعتقد أنه يجب إنهاء (الصراع)..".تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20230126/المجر-تحث-القوى-العظمى-على-بدء-محادثات-السلام-في-أوكرانيا-بدلا-من-إرسال-السلاح-1072761196.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار فرنسا

الخارجية الهنغارية: بودابست لديها وجهة نظر خاصة إزاء إحلال السلام في أوكرانيا

05:43 GMT 15.02.2023
© AFP 2023 / Sergei Supinskyتحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا
تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / Sergei Supinsky
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صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سييارتو، بأن بوخارست لديها وجهة نظر خاصة إزاء سبل إحلال السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى أن مواقف بلاده ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى إزاء التسوية في أوكرانيا متباينة، حيث تؤيد بودابست إجراء مفاوضات مبكرة، وبقية الدول تنتظر ظروفا أكثر ملائمة لكييف.
بوخارست - سبوتنيك. وقال سييارتو عقب محادثات مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، "نتفق تماما على شيء واحد، وهو أن هنغاريا وفرنسا تريدان السلام لكن من الواضح أيضا أن مواقفنا تختلف في الكيفية والتكتيك والخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق السلام".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المجر تحث "القوى العظمى" على بدء محادثات السلام في أوكرانيا بدلا من إرسال السلاح
26 يناير, 22:02 GMT
وأضاف إن هنغاريا، كدولة مجاورة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وبدء مفاوضات السلام في أوكرانيا.
وتابع: "يمكن ملاحظة أن وجهة نظر فرنسا تختلف عن وجهة نظرنا، وأن وجهات نظر جميع البلدان الأوروبية تختلف عن وجهة نظرنا. هناك توقع من وجهة النظر الأوكرانية بأن الوضع سيتحسن لصالح كييف مما سيعزز موقفها خلال أي مفاوضات مقبلة. نحن لا نؤمن بهذا، ونعتقد أنه يجب إنهاء (الصراع)..".
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13 فبراير, 13:29 GMT
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