https://sputnikarabic.ae/20230215/الخارجية-الهنغارية-بودابست-لديها-وجهة-نظر-خاصة-إزاء-إحلال-السلام-في-أوكرانيا-1073538460.html

الخارجية الهنغارية: بودابست لديها وجهة نظر خاصة إزاء إحلال السلام في أوكرانيا

الخارجية الهنغارية: بودابست لديها وجهة نظر خاصة إزاء إحلال السلام في أوكرانيا

صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سييارتو، بأن بوخارست لديها وجهة نظر خاصة إزاء سبل إحلال السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى أن مواقف بلاده ودول الاتحاد الأوروبي... 15.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-15T05:43+0000

2023-02-15T05:43+0000

2023-02-15T05:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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بوخارست - سبوتنيك. وقال سييارتو عقب محادثات مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، "نتفق تماما على شيء واحد، وهو أن هنغاريا وفرنسا تريدان السلام لكن من الواضح أيضا أن مواقفنا تختلف في الكيفية والتكتيك والخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق السلام".وأضاف إن هنغاريا، كدولة مجاورة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وبدء مفاوضات السلام في أوكرانيا.وتابع: "يمكن ملاحظة أن وجهة نظر فرنسا تختلف عن وجهة نظرنا، وأن وجهات نظر جميع البلدان الأوروبية تختلف عن وجهة نظرنا. هناك توقع من وجهة النظر الأوكرانية بأن الوضع سيتحسن لصالح كييف مما سيعزز موقفها خلال أي مفاوضات مقبلة. نحن لا نؤمن بهذا، ونعتقد أنه يجب إنهاء (الصراع)..".تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".

https://sputnikarabic.ae/20230126/المجر-تحث-القوى-العظمى-على-بدء-محادثات-السلام-في-أوكرانيا-بدلا-من-إرسال-السلاح-1072761196.html

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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار فرنسا