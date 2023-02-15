https://sputnikarabic.ae/20230215/الخارجية-الهنغارية-بودابست-لديها-وجهة-نظر-خاصة-إزاء-إحلال-السلام-في-أوكرانيا-1073538460.html
الخارجية الهنغارية: بودابست لديها وجهة نظر خاصة إزاء إحلال السلام في أوكرانيا
الخارجية الهنغارية: بودابست لديها وجهة نظر خاصة إزاء إحلال السلام في أوكرانيا
صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سييارتو، بأن بوخارست لديها وجهة نظر خاصة إزاء سبل إحلال السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى أن مواقف بلاده ودول الاتحاد الأوروبي... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T05:43+0000
2023-02-15T05:43+0000
2023-02-15T05:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072426178_0:317:3079:2048_1920x0_80_0_0_e4d6570a9f4d079bb47d1a495851e7b5.jpg
بوخارست - سبوتنيك. وقال سييارتو عقب محادثات مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، "نتفق تماما على شيء واحد، وهو أن هنغاريا وفرنسا تريدان السلام لكن من الواضح أيضا أن مواقفنا تختلف في الكيفية والتكتيك والخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق السلام".وأضاف إن هنغاريا، كدولة مجاورة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وبدء مفاوضات السلام في أوكرانيا.وتابع: "يمكن ملاحظة أن وجهة نظر فرنسا تختلف عن وجهة نظرنا، وأن وجهات نظر جميع البلدان الأوروبية تختلف عن وجهة نظرنا. هناك توقع من وجهة النظر الأوكرانية بأن الوضع سيتحسن لصالح كييف مما سيعزز موقفها خلال أي مفاوضات مقبلة. نحن لا نؤمن بهذا، ونعتقد أنه يجب إنهاء (الصراع)..".تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20230126/المجر-تحث-القوى-العظمى-على-بدء-محادثات-السلام-في-أوكرانيا-بدلا-من-إرسال-السلاح-1072761196.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072426178_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_f5ba303bdd4d82bd5479e403d9afb7b0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار فرنسا
الخارجية الهنغارية: بودابست لديها وجهة نظر خاصة إزاء إحلال السلام في أوكرانيا
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سييارتو، بأن بوخارست لديها وجهة نظر خاصة إزاء سبل إحلال السلام في أوكرانيا، مشيرا إلى أن مواقف بلاده ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى إزاء التسوية في أوكرانيا متباينة، حيث تؤيد بودابست إجراء مفاوضات مبكرة، وبقية الدول تنتظر ظروفا أكثر ملائمة لكييف.
بوخارست - سبوتنيك
. وقال سييارتو عقب محادثات مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، "نتفق تماما على شيء واحد، وهو أن هنغاريا وفرنسا تريدان السلام لكن من الواضح أيضا أن مواقفنا تختلف في الكيفية والتكتيك والخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق السلام".
وأضاف إن هنغاريا، كدولة مجاورة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وبدء مفاوضات السلام في أوكرانيا.
وتابع: "يمكن ملاحظة أن وجهة نظر فرنسا تختلف عن وجهة نظرنا، وأن وجهات نظر جميع البلدان الأوروبية تختلف عن وجهة نظرنا. هناك توقع من وجهة النظر الأوكرانية بأن الوضع سيتحسن لصالح كييف مما سيعزز موقفها خلال أي مفاوضات مقبلة. نحن لا نؤمن بهذا، ونعتقد أنه يجب إنهاء (الصراع)..".
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".