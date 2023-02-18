https://sputnikarabic.ae/20230218/فيفا-يعلن-تبرعه-بمليون-دولار-لضحايا-زلزال-تركيا-وسوريا-1073678912.html
"فيفا" يعلن تبرعه بمليون دولار لضحايا زلزال تركيا وسوريا
"فيفا" يعلن تبرعه بمليون دولار لضحايا زلزال تركيا وسوريا
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تخصيصه مبلغ مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية، للمتضررين من الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا في الأسابيع... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T09:15+0000
2023-02-18T09:15+0000
2023-02-18T09:15+0000
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وقال "فيفا" إنه أجرى مشاورات مع الاتحاد التركي لكرة القدم، والاتحاد السوري لكرة القدم، فضلا عن "المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية"، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.وأوضح "فيفا" في بيانه أن مبلغ المليون دولار "سيستخدم لشراء وتوزيع مواد إنسانية أساسية، بالإضافة إلى توفير المأوى والحماية في حالات الطوارئ والمؤقتة".وأشار "فيفا" إلى أنه سيواصل التعاون مع الاتحاد التركي لكرة القدم والاتحاد السوري لكرة القدم، أثناء مراقبة الوضع، واتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، يصل زهاء 23 مليون شخص.وتسبب الزلزال في البلدين، إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، بما في ذلك المدارس، ومرافق الرعاية الصحية، والبنية التحتية العامة الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230218/تركيا-تؤكد-وجود-أسلحة-قادرة-على-إحداث-زلزال-1073674902.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, زلزال, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم
رياضة, زلزال, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم
"فيفا" يعلن تبرعه بمليون دولار لضحايا زلزال تركيا وسوريا
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تخصيصه مبلغ مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية، للمتضررين من الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا في الأسابيع الأخيرة.
وقال "فيفا" إنه أجرى مشاورات مع الاتحاد التركي لكرة القدم، والاتحاد السوري لكرة القدم، فضلا عن "المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية"، وفقا لشبكة
"فوكس نيوز" الأمريكية.
وأوضح "فيفا" في بيانه أن مبلغ المليون دولار "سيستخدم لشراء وتوزيع مواد إنسانية أساسية، بالإضافة إلى توفير المأوى والحماية في حالات الطوارئ والمؤقتة".
وأشار "فيفا" إلى أنه سيواصل التعاون مع الاتحاد التركي لكرة القدم والاتحاد السوري لكرة القدم، أثناء مراقبة الوضع، واتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات".
وضرب زلزال
مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.
وقدّرت منظمة الصحة العالمية
أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، يصل زهاء 23 مليون شخص.
وتسبب الزلزال في البلدين، إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، بما في ذلك المدارس، ومرافق الرعاية الصحية، والبنية التحتية العامة الأخرى.