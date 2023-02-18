https://sputnikarabic.ae/20230218/موسكو-تتوعد-برد-مناسب-على-قرار-أمستردام-خفض-تمثيل-روسيا-الدبلوماسي-لديها--1073695459.html

موسكو تتوعد برد مناسب على قرار أمستردام خفض تمثيل روسيا الدبلوماسي لديها

موسكو تتوعد برد مناسب على قرار أمستردام خفض تمثيل روسيا الدبلوماسي لديها

أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت أن موسكو سترد على قرار هولندا خفض عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية لديها وطرد عدد من الدبلوماسيين الروس. 18.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-18T19:38+0000

2023-02-18T19:38+0000

2023-02-18T19:38+0000

روسيا

الخارجية الروسية

أخبار الاتحاد الأوروبي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777558_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_20737f3c935d9d025d19fc6b324f305a.jpg

موسكو- سبوتنيك. وقالت الوزارة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "كما ذكر الجانب الروسي من قبل، روسيا سترد ردًا مناسبًا".وصرح وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، اليوم السبت، بأن هولندا قررت إغلاق البعثة التجارية الروسية في أمستردام.وقال هوكسترا لهيئة الإذاعة الهولندية إن "إغلاق المكتب التجاري الروسي في أمستردام سيتم اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل".وتابع هوكسترا: "هولندا قررت الحد من عدد الدبلوماسيين الروس في البلاد، حيث سيتعين على حوالي عشرة موظفين في السفارة الروسية مغادرة المملكة".وبحسب زعمه، فقد تم اتخاذ هذا القرار لأن روسيا "ترسل ضباط استخبارات كدبلوماسيين".

https://sputnikarabic.ae/20221102/زاخاروفا-تؤكد-أن-طرد-الدبلوماسي-الروسي-من-مولدوفا-هو-تأكيد-على-نهج-كيشيناو-لتقويض-العلاقات-مع-موسكو-1069755178.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الخارجية الروسية, أخبار الاتحاد الأوروبي