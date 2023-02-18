https://sputnikarabic.ae/20230218/موسكو-تتوعد-برد-مناسب-على-قرار-أمستردام-خفض-تمثيل-روسيا-الدبلوماسي-لديها--1073695459.html
موسكو تتوعد برد مناسب على قرار أمستردام خفض تمثيل روسيا الدبلوماسي لديها
موسكو تتوعد برد مناسب على قرار أمستردام خفض تمثيل روسيا الدبلوماسي لديها
أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت أن موسكو سترد على قرار هولندا خفض عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية لديها وطرد عدد من الدبلوماسيين الروس. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T19:38+0000
2023-02-18T19:38+0000
2023-02-18T19:38+0000
روسيا
الخارجية الروسية
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو- سبوتنيك. وقالت الوزارة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "كما ذكر الجانب الروسي من قبل، روسيا سترد ردًا مناسبًا".وصرح وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، اليوم السبت، بأن هولندا قررت إغلاق البعثة التجارية الروسية في أمستردام.وقال هوكسترا لهيئة الإذاعة الهولندية إن "إغلاق المكتب التجاري الروسي في أمستردام سيتم اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل".وتابع هوكسترا: "هولندا قررت الحد من عدد الدبلوماسيين الروس في البلاد، حيث سيتعين على حوالي عشرة موظفين في السفارة الروسية مغادرة المملكة".وبحسب زعمه، فقد تم اتخاذ هذا القرار لأن روسيا "ترسل ضباط استخبارات كدبلوماسيين".
https://sputnikarabic.ae/20221102/زاخاروفا-تؤكد-أن-طرد-الدبلوماسي-الروسي-من-مولدوفا-هو-تأكيد-على-نهج-كيشيناو-لتقويض-العلاقات-مع-موسكو-1069755178.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الخارجية الروسية, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, الخارجية الروسية, أخبار الاتحاد الأوروبي
موسكو تتوعد برد مناسب على قرار أمستردام خفض تمثيل روسيا الدبلوماسي لديها
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أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت أن موسكو سترد على قرار هولندا خفض عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية لديها وطرد عدد من الدبلوماسيين الروس.
موسكو- سبوتنيك. وقالت الوزارة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "كما ذكر الجانب الروسي من قبل، روسيا سترد ردًا مناسبًا".
وصرح وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، اليوم السبت، بأن هولندا قررت إغلاق البعثة التجارية الروسية في أمستردام.
وقال هوكسترا لهيئة الإذاعة الهولندية إن "إغلاق المكتب التجاري الروسي في أمستردام سيتم اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل".
وتابع هوكسترا: "هولندا قررت الحد من عدد الدبلوماسيين الروس في البلاد، حيث سيتعين على حوالي عشرة موظفين في السفارة الروسية مغادرة المملكة".
وبحسب زعمه
، فقد تم اتخاذ هذا القرار لأن روسيا "ترسل ضباط استخبارات كدبلوماسيين".