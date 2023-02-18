https://sputnikarabic.ae/20230218/هولندا-تطرد-10-دبلوماسيين-روس-وتغلق-قنصليتها-في-سان-بطرسبورغ-1073692804.html
هولندا تطرد 10 دبلوماسيين روس وتغلق قنصليتها في سان بطرسبورغ
هولندا تطرد 10 دبلوماسيين روس وتغلق قنصليتها في سان بطرسبورغ
صرح وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، اليوم السبت، بأن هولندا قررت إغلاق البعثة التجارية الروسية في أمستردام. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T17:40+0000
2023-02-18T17:40+0000
2023-02-18T17:40+0000
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روسيا
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وقال هوكسترا لهيئة الإذاعة الهولندية إن "إغلاق المكتب التجاري الروسي في أمستردام سيتم اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل".وتابع هوكسترا: "هولندا قررت الحد من عدد الدبلوماسيين الروس في البلاد، حيث سيتعين على حوالي عشرة موظفين في السفارة الروسية مغادرة المملكة".وبحسب الوزير، فإن روسيا تؤخر إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الهولنديين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
هولندا تطرد 10 دبلوماسيين روس وتغلق قنصليتها في سان بطرسبورغ
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صرح وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، اليوم السبت، بأن هولندا قررت إغلاق البعثة التجارية الروسية في أمستردام.
وقال هوكسترا لهيئة الإذاعة الهولندية إن "إغلاق المكتب التجاري الروسي في أمستردام سيتم اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل".
وتابع هوكسترا: "هولندا قررت الحد من عدد الدبلوماسيين الروس في البلاد، حيث سيتعين على حوالي عشرة موظفين في السفارة الروسية مغادرة المملكة".
وبحسب زعمه، فقد تم اتخاذ هذا القرار لأن روسيا "ترسل ضباط استخبارات كدبلوماسيين".
وأشار إلى أنه اعتبارًا من يوم الاثنين سيتم إغلاق القنصلية العامة لهولندا في سان بطرسبورغ.
وبحسب الوزير، فإن روسيا تؤخر إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الهولنديين
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