https://sputnikarabic.ae/20230218/هولندا-تعد-بإرسال-5-ملايين-مصباح-كهربائي-موفر-للطاقة-إلى-أوكرانيا-1073676420.html
هولندا تعد بإرسال 5 ملايين مصباح كهربائي موفر للطاقة إلى أوكرانيا
هولندا تعد بإرسال 5 ملايين مصباح كهربائي موفر للطاقة إلى أوكرانيا
أمرت حكومة هولندا بإرسال 5 ملايين مصباح "LED" إلى أوكرانيا لتقليل الحمل على شبكات الطاقة المحلية. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T07:34+0000
2023-02-18T07:34+0000
2023-02-18T07:34+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817046_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bbbe9f1c93c007d62d846106a16bd6ad.jpg
تم اتخاذ القرار خلال اجتماع مع وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو في كييف. وأكد وزير التجارة الخارجية والتعاون، إنمائيليشني شراينيماخر، أنه من المخطط إجمالاً استبدال 50 مليون مصباح متوهج في أوكرانيا كجزء من مبادرة Enlighten Ukraine. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 10%.يشار أيضًا إلى مساعدة هولندا لأنظمة الطاقة الأوكرانية من خلال توريد المحولات ومعدات التحويل والكابلات.في وقت سابق، في 10 فبراير/شباط، ذكرت شركة "اوكرإينرغو" الوطنية أن هناك نقصًا كبيرًا في الكهرباء في نظام الطاقة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221227/أوكرانيا-تتوقع-الحصول-على-معدات-أمريكية-لإصلاح-شبكة-الكهرباء-في-البلاد-1071669627.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817046_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb985e717ebdc9e07febb61b4d1aee4f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
هولندا تعد بإرسال 5 ملايين مصباح كهربائي موفر للطاقة إلى أوكرانيا
تابعنا عبر
أمرت حكومة هولندا بإرسال 5 ملايين مصباح "LED" إلى أوكرانيا لتقليل الحمل على شبكات الطاقة المحلية.
تم اتخاذ القرار خلال اجتماع مع وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو في كييف. وأكد وزير التجارة الخارجية والتعاون، إنمائيليشني شراينيماخر، أنه من المخطط إجمالاً استبدال 50 مليون مصباح متوهج في أوكرانيا
كجزء من مبادرة Enlighten Ukraine. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 10%.
وقالت الحكومة الهولندية في بيان: "وفقًا لما قاله الرئيس (أوكرانيا فلاديمير) زيلينسكي، فإن بلاده تعاني في المتوسط من 2.5 غيغاوات من الكهرباء. وكجزء من هذه المبادرة، قدم الاتحاد الأوروبي 30 مليون مصباح LED".
يشار أيضًا إلى مساعدة هولندا لأنظمة الطاقة الأوكرانية من خلال توريد المحولات ومعدات التحويل والكابلات.
27 ديسمبر 2022, 16:32 GMT
في وقت سابق، في 10 فبراير/شباط، ذكرت شركة "اوكرإينرغو" الوطنية أن هناك نقصًا كبيرًا في الكهرباء في نظام الطاقة في أوكرانيا.