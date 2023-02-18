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https://sputnikarabic.ae/20230218/هولندا-تعد-بإرسال-5-ملايين-مصباح-كهربائي-موفر-للطاقة-إلى-أوكرانيا-1073676420.html
هولندا تعد بإرسال 5 ملايين مصباح كهربائي موفر للطاقة إلى أوكرانيا
هولندا تعد بإرسال 5 ملايين مصباح كهربائي موفر للطاقة إلى أوكرانيا
أمرت حكومة هولندا بإرسال 5 ملايين مصباح "LED" إلى أوكرانيا لتقليل الحمل على شبكات الطاقة المحلية. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T07:34+0000
2023-02-18T07:34+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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تم اتخاذ القرار خلال اجتماع مع وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو في كييف. وأكد وزير التجارة الخارجية والتعاون، إنمائيليشني شراينيماخر، أنه من المخطط إجمالاً استبدال 50 مليون مصباح متوهج في أوكرانيا كجزء من مبادرة Enlighten Ukraine. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 10%.يشار أيضًا إلى مساعدة هولندا لأنظمة الطاقة الأوكرانية من خلال توريد المحولات ومعدات التحويل والكابلات.في وقت سابق، في 10 فبراير/شباط، ذكرت شركة "اوكرإينرغو" الوطنية أن هناك نقصًا كبيرًا في الكهرباء في نظام الطاقة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221227/أوكرانيا-تتوقع-الحصول-على-معدات-أمريكية-لإصلاح-شبكة-الكهرباء-في-البلاد-1071669627.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

هولندا تعد بإرسال 5 ملايين مصباح كهربائي موفر للطاقة إلى أوكرانيا

07:34 GMT 18.02.2023
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Adam Schreck
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أمرت حكومة هولندا بإرسال 5 ملايين مصباح "LED" إلى أوكرانيا لتقليل الحمل على شبكات الطاقة المحلية.
تم اتخاذ القرار خلال اجتماع مع وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو في كييف. وأكد وزير التجارة الخارجية والتعاون، إنمائيليشني شراينيماخر، أنه من المخطط إجمالاً استبدال 50 مليون مصباح متوهج في أوكرانيا كجزء من مبادرة Enlighten Ukraine. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 10%.

وقالت الحكومة الهولندية في بيان: "وفقًا لما قاله الرئيس (أوكرانيا فلاديمير) زيلينسكي، فإن بلاده تعاني في المتوسط ​​من 2.5 غيغاوات من الكهرباء. وكجزء من هذه المبادرة، قدم الاتحاد الأوروبي 30 مليون مصباح LED".

يشار أيضًا إلى مساعدة هولندا لأنظمة الطاقة الأوكرانية من خلال توريد المحولات ومعدات التحويل والكابلات.
الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
أوكرانيا تتوقع الحصول على معدات أمريكية لإصلاح شبكة الكهرباء في البلاد
27 ديسمبر 2022, 16:32 GMT
في وقت سابق، في 10 فبراير/شباط، ذكرت شركة "اوكرإينرغو" الوطنية أن هناك نقصًا كبيرًا في الكهرباء في نظام الطاقة في أوكرانيا.
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