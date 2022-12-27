https://sputnikarabic.ae/20221227/أوكرانيا-تتوقع-الحصول-على-معدات-أمريكية-لإصلاح-شبكة-الكهرباء-في-البلاد-1071669627.html

أوكرانيا تتوقع الحصول على معدات أمريكية لإصلاح شبكة الكهرباء في البلاد

أوكرانيا تتوقع الحصول على معدات أمريكية لإصلاح شبكة الكهرباء في البلاد

توقعت أوكرانيا أن تحصل على معدات أمريكية، وصفتها بأنها "بالغة الأهمية" لإصلاح شبكة الكهرباء الوطنية. 27.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-27T16:32+0000

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2022-12-27T16:32+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

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موسكو- سبوتنيك. ووفق بيان لها اليوم الثلاثاء، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن الحكومة عملت على حل مسألة العثور على معدات مهمة بأسعار معقولة في الولايات المتحدة يمكن إرسالها لإصلاح شبكة الكهرباء الوطنية.ولفتت إلى أن "شركاء أوكرانيا، بما في ذلك الولايات المتحدة، يفعلون كل ما في وسعهم لتقليل الضرر الذي يلحق بالبنية التحتية للبلاد".وقالت هيئة الأركان العامة: "عملت الإدارة في شراكة مع المختبرات الوطنية، والصناعة، والمرافق والحكومة الأوكرانية للعثور على المعدات الأمريكية المتاحة التي يمكن إحضارها إلى أوكرانيا للحصول على دعم طارئ".وكانت روسيا قد بدأت استهداف منشآت الطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا اعتبارًا من الـ10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك ردًا على الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية وقصف جسر القرم، الذي تؤكد موسكو أنه تم تنفيذه من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية.وبعد سلسلة أخرى من الهجمات، وتحديدا في الـ15 من نوفمبر/ تشرين الثاني، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت، فيما حثت السلطات الناس على الحد من استخدامهم للكهرباء ولجأت إلى انقطاع التيار الكهربائي.طالع أيضا: إعلام: الولايات المتحدة يمكن أن تفعل مع أوكرانيا مثلما فعلت مع أفغانستان

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