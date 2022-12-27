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أوكرانيا تتوقع الحصول على معدات أمريكية لإصلاح شبكة الكهرباء في البلاد
أوكرانيا تتوقع الحصول على معدات أمريكية لإصلاح شبكة الكهرباء في البلاد
توقعت أوكرانيا أن تحصل على معدات أمريكية، وصفتها بأنها "بالغة الأهمية" لإصلاح شبكة الكهرباء الوطنية. 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T16:32+0000
2022-12-27T16:32+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفق بيان لها اليوم الثلاثاء، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن الحكومة عملت على حل مسألة العثور على معدات مهمة بأسعار معقولة في الولايات المتحدة يمكن إرسالها لإصلاح شبكة الكهرباء الوطنية.ولفتت إلى أن "شركاء أوكرانيا، بما في ذلك الولايات المتحدة، يفعلون كل ما في وسعهم لتقليل الضرر الذي يلحق بالبنية التحتية للبلاد".وقالت هيئة الأركان العامة: "عملت الإدارة في شراكة مع المختبرات الوطنية، والصناعة، والمرافق والحكومة الأوكرانية للعثور على المعدات الأمريكية المتاحة التي يمكن إحضارها إلى أوكرانيا للحصول على دعم طارئ".وكانت روسيا قد بدأت استهداف منشآت الطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا اعتبارًا من الـ10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك ردًا على الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية وقصف جسر القرم، الذي تؤكد موسكو أنه تم تنفيذه من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية.وبعد سلسلة أخرى من الهجمات، وتحديدا في الـ15 من نوفمبر/ تشرين الثاني، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت، فيما حثت السلطات الناس على الحد من استخدامهم للكهرباء ولجأت إلى انقطاع التيار الكهربائي.طالع أيضا: إعلام: الولايات المتحدة يمكن أن تفعل مع أوكرانيا مثلما فعلت مع أفغانستان
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تتوقع الحصول على معدات أمريكية لإصلاح شبكة الكهرباء في البلاد

16:32 GMT 27.12.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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توقعت أوكرانيا أن تحصل على معدات أمريكية، وصفتها بأنها "بالغة الأهمية" لإصلاح شبكة الكهرباء الوطنية.
موسكو- سبوتنيك. ووفق بيان لها اليوم الثلاثاء، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن الحكومة عملت على حل مسألة العثور على معدات مهمة بأسعار معقولة في الولايات المتحدة يمكن إرسالها لإصلاح شبكة الكهرباء الوطنية.
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ولفتت إلى أن "شركاء أوكرانيا، بما في ذلك الولايات المتحدة، يفعلون كل ما في وسعهم لتقليل الضرر الذي يلحق بالبنية التحتية للبلاد".
وقالت هيئة الأركان العامة: "عملت الإدارة في شراكة مع المختبرات الوطنية، والصناعة، والمرافق والحكومة الأوكرانية للعثور على المعدات الأمريكية المتاحة التي يمكن إحضارها إلى أوكرانيا للحصول على دعم طارئ".

وأضافت: "سنواصل البحث عن المعدات التي يمكن توفيرها من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الجهود المستمرة للعثور على المعدات في الخارج والحصول عليها متوافقة مع النظام الأوكراني".

وكانت روسيا قد بدأت استهداف منشآت الطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا اعتبارًا من الـ10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك ردًا على الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية وقصف جسر القرم، الذي تؤكد موسكو أنه تم تنفيذه من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية.

وقد شنت القوات المسلحة الروسية ضرباتها ضد منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

وبعد سلسلة أخرى من الهجمات، وتحديدا في الـ15 من نوفمبر/ تشرين الثاني، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت، فيما حثت السلطات الناس على الحد من استخدامهم للكهرباء ولجأت إلى انقطاع التيار الكهربائي.
طالع أيضا: إعلام: الولايات المتحدة يمكن أن تفعل مع أوكرانيا مثلما فعلت مع أفغانستان
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