https://sputnikarabic.ae/20230218/وزير-الخارجية-المصري-القمة-الإفريقية-فرصة-للعمل-على-إخماد-البنادق-والتعامل-مع-الأزمات-والصراعات-1073699120.html

وزير الخارجية المصري: القمة الإفريقية فرصة للعمل على إخماد البنادق والتعامل مع الأزمات والصراعات

وزير الخارجية المصري: القمة الإفريقية فرصة للعمل على إخماد البنادق والتعامل مع الأزمات والصراعات

قال وزير الخارجية المصري سامح شكرى، إن بلده حريصة على تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية، مشددا على القمة الإفريقية فرصة للعمل على إخماد البنادق والتعامل مع... 18.02.2023, سبوتنيك عربي

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وأوضح في تصريحات له اليوم على على هامش فعاليات القمة الإفريقية الـ 36 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن مصر "تعمل على الانتهاء من البروتوكولات الخاصة بها ووضعها موضع تنفيذ".وأشار إلى أن قمة الاتحاد الإفريقي "تعقد هذا العام في ظروف ولية مليئة بالتحديات"، وأيضا تعقد "ونحن نحتفل بـ 60 عاما منذ إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية وما تلى ذلك من توافق ما بين الدول الإفريقية على إنشاء الاتحاد".وأكد أن "القمة تتناول كل التحديات الراهنة، والأزمة الأوكرانية وما ترتب عليها من تحديات، في إشارة إلى التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وأزمة الديون والعمل على إخماد البنادق والتعامل مع الأزمات والصراعات الإفريقية".وشدد وزير الخارجية المصري على أن "القمة فرصة لخلق رؤية مشتركة لدول القارة للتعامل مع التحديات".

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