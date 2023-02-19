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https://sputnikarabic.ae/20230219/أمريكيون-ينظمون-احتجاجا-في-واشنطن-ضد-سياسة-دعم-النازيين-بأوكرانيا-1073726248.html
أمريكيون ينظمون احتجاجا في واشنطن ضد سياسة دعم النازيين بأوكرانيا
أمريكيون ينظمون احتجاجا في واشنطن ضد سياسة دعم النازيين بأوكرانيا
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد بأن مظاهرة حاشدة ضد دعم أوكرانيا تم تنظيمها وسط العاصمة الأمريكية واشنطن. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T18:52+0000
2023-02-19T18:55+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وحتى قبل بدء "مسيرة الغضب ضد آلة الحرب" المنظمة من قبل الحزب الليبرتاري، تجمع حوالي مائة شخص أمام النصب التذكاري للرئيس أبراهام لينكولن في واشنطن.وكان أحد المتظاهرين يحمل ملصقًا يحمل الفكرة الرئيسية لمقال الصحفي سيمور هيرش: "بايدن فجر نورد ستريم".وقال المنظمون إن "المتظاهرين سيدعون إلى إنهاء الدعم المالي لأوكرانيا ومحادثات السلام، وكذلك حل الناتو".ودعا إلى ذلك النائب السابق رون بول، وقال إن مجموعة واسعة ومتنوعة للغاية ستجتمع "لإدانة تحرك واشنطن المجنون نحو حرب عالمية ثالثة".
https://sputnikarabic.ae/20230116/مظاهرات-في-ألمانيا-لدعم-روسيا-1072326969.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكيون ينظمون احتجاجا في واشنطن ضد سياسة دعم النازيين بأوكرانيا

18:52 GMT 19.02.2023 (تم التحديث: 18:55 GMT 19.02.2023)
© AP Photo / Jacquelyn Martinأوراق الخريف الحمراء تحيط بمبنى الكابيتول الأمريكي في مبنى الكابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة 28 أكتوبر 2022
أوراق الخريف الحمراء تحيط بمبنى الكابيتول الأمريكي في مبنى الكابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة 28 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد بأن مظاهرة حاشدة ضد دعم أوكرانيا تم تنظيمها وسط العاصمة الأمريكية واشنطن.
وحتى قبل بدء "مسيرة الغضب ضد آلة الحرب" المنظمة من قبل الحزب الليبرتاري، تجمع حوالي مائة شخص أمام النصب التذكاري للرئيس أبراهام لينكولن في واشنطن.
ورفع الحاضرون لافتات ضد "دعم النازيين في أوكرانيا"، والأعلام الروسية.
وكان أحد المتظاهرين يحمل ملصقًا يحمل الفكرة الرئيسية لمقال الصحفي سيمور هيرش: "بايدن فجر نورد ستريم".
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وقال المنظمون إن "المتظاهرين سيدعون إلى إنهاء الدعم المالي لأوكرانيا ومحادثات السلام، وكذلك حل الناتو".
وبعد التجمع أمام النصب التذكاري، تم التخطيط لمسيرة إلى البيت الأبيض.
ودعا إلى ذلك النائب السابق رون بول، وقال إن مجموعة واسعة ومتنوعة للغاية ستجتمع "لإدانة تحرك واشنطن المجنون نحو حرب عالمية ثالثة".
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