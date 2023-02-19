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https://sputnikarabic.ae/20230219/إيران-صمت-الدول-الغربية-على-قصف-إسرائيل-المتكرر-لسوريا-أمر-مخز-1073704246.html
إيران: صمت الدول الغربية على قصف إسرائيل المتكرر لسوريا "أمر مخز"
إيران: صمت الدول الغربية على قصف إسرائيل المتكرر لسوريا "أمر مخز"
أدانت إيران، اليوم الأحد، القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة السورية دمشق الليلة الماضية، مطالبة المجتمع الدولي برد فعل فوري وجاد ضد هذه الاعتداءات. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T07:46+0000
2023-02-19T07:47+0000
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طهران - سبوتنيك. وعبرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية على أهداف في دمشق وريفها. وتابع "نطالب المجتمع والمؤسسات الدولية المسؤولة، خاصة مجلس الأمن، برد فعل فوري وجاد وفعال تجاه العدوان على دولة عضو في الأمم المتحدة".يذكر أن الدفاعات الجوية السورية كانت قد تصدت، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، لقصف إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق، ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر أمني سوري رفيع المستوى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع جنوب غرب العاصمة.وأعلنت وزارة الدفاع السورية أنه "في تمام الساعة 00:22 من فجر اليوم الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين".وأضافت أن "وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، وأن العدوان أسفر عن 5 أشخاص بينهم عسكري وإصابة 15 مدنيا بجروح بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من منازل المدنيين وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها.
https://sputnikarabic.ae/20230219/الدفاع-السورية-5-قتلى-بينهم-عسكري-وإصابة-15-مدنيا-جراء-العدوان-الإسرائيلي-على-دمشق-1073700386.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار

إيران: صمت الدول الغربية على قصف إسرائيل المتكرر لسوريا "أمر مخز"

07:46 GMT 19.02.2023 (تم التحديث: 07:47 GMT 19.02.2023)
© AP Photo / Hassan Ammarصواريخ أمريكية على دمشق
صواريخ أمريكية على دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Hassan Ammar
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أدانت إيران، اليوم الأحد، القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة السورية دمشق الليلة الماضية، مطالبة المجتمع الدولي برد فعل فوري وجاد ضد هذه الاعتداءات.
طهران - سبوتنيك. وعبرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية على أهداف في دمشق وريفها.

وأضاف البيان أن "صمت الدول الغربية بشأن الانتهاك المتكرر لسيادة وسلامة أراضي سوريا من قبل النظام الصهيوني المعتدي أمر مخز".

وتابع "نطالب المجتمع والمؤسسات الدولية المسؤولة، خاصة مجلس الأمن، برد فعل فوري وجاد وفعال تجاه العدوان على دولة عضو في الأمم المتحدة".
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأجسام معادية جنوب غرب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
الدفاع السورية: 5 قتلى بينهم عسكري وإصابة 15 مدنيا جراء العدوان الإسرائيلي على دمشق
00:17 GMT
يذكر أن الدفاعات الجوية السورية كانت قد تصدت، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، لقصف إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق، ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر أمني سوري رفيع المستوى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع جنوب غرب العاصمة.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية أنه "في تمام الساعة 00:22 من فجر اليوم الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين".
وأضافت أن "وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، وأن العدوان أسفر عن 5 أشخاص بينهم عسكري وإصابة 15 مدنيا بجروح بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من منازل المدنيين وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها.
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