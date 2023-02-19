https://sputnikarabic.ae/20230219/الأمم-المتحدة-تخصص-250-مليون-دولار-لمواجهة-أزمات-عالمية-تشمل-الجوع-في-أفريقيا-1073703237.html
الأمم المتحدة تخصص 250 مليون دولار لمواجهة أزمات عالمية تشمل الجوع في أفريقيا
الأمم المتحدة تخصص 250 مليون دولار لمواجهة أزمات عالمية تشمل الجوع في أفريقيا
أعلنت الأمم المتحدة تخصيص 250 مليون دولار لمواجهة أزمات عالمية من بينها خطر المجاعة في أفريقيا. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T07:18+0000
2023-02-19T07:18+0000
2023-02-19T07:18+0000
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المجاعة
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أخبار إثيوبيا
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، خلال مؤتمر صحافي على هامش القمة السنوية للاتحاد الإفريقي في إثيوبيا، بحسب موقع "الغد".وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة سوف تنفق 250 مليون دولار من صندوق الطوارئ لمواجهة "أزمات منسية" في أنحاء العالم.وأوضح أن من بين وجهات إنفاق هذا المبلغ مساعدة المجتمعات التي تواجه خطر المجاعة في إفريقيا.وأضاف: "أُعلن عن أكبر تخصيص على الإطلاق من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة".يذكر أن أعمال قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي افتتحت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في دورته العادية 36 على مدي يومين 18 و19 فبراير/ شباط.
https://sputnikarabic.ae/20230217/مصر-والجزائر-تبحثان-سبل-تعزيز-العمل-الجماعي-تحت-مظلة-الاتحاد-الأفريقي-1073640574.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الامم المتحدة, المجاعة, العالم, الأخبار, أخبار إثيوبيا
الامم المتحدة, المجاعة, العالم, الأخبار, أخبار إثيوبيا
الأمم المتحدة تخصص 250 مليون دولار لمواجهة أزمات عالمية تشمل الجوع في أفريقيا
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أعلنت الأمم المتحدة تخصيص 250 مليون دولار لمواجهة أزمات عالمية من بينها خطر المجاعة في أفريقيا.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، خلال مؤتمر صحافي على هامش القمة السنوية للاتحاد الإفريقي في إثيوبيا، بحسب موقع
"الغد".
وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة سوف تنفق 250 مليون دولار من صندوق الطوارئ لمواجهة "أزمات منسية" في أنحاء العالم.
وأوضح أن من بين وجهات إنفاق هذا المبلغ مساعدة المجتمعات التي تواجه خطر المجاعة في إفريقيا.
وأضاف: "أُعلن عن أكبر تخصيص على الإطلاق من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة".
يذكر أن أعمال قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي
افتتحت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في دورته العادية 36 على مدي يومين 18 و19 فبراير/ شباط.