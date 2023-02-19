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https://sputnikarabic.ae/20230219/الأمم-المتحدة-تخصص-250-مليون-دولار-لمواجهة-أزمات-عالمية-تشمل-الجوع-في-أفريقيا-1073703237.html
الأمم المتحدة تخصص 250 مليون دولار لمواجهة أزمات عالمية تشمل الجوع في أفريقيا
الأمم المتحدة تخصص 250 مليون دولار لمواجهة أزمات عالمية تشمل الجوع في أفريقيا
أعلنت الأمم المتحدة تخصيص 250 مليون دولار لمواجهة أزمات عالمية من بينها خطر المجاعة في أفريقيا. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T07:18+0000
2023-02-19T07:18+0000
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، خلال مؤتمر صحافي على هامش القمة السنوية للاتحاد الإفريقي في إثيوبيا، بحسب موقع "الغد".وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة سوف تنفق 250 مليون دولار من صندوق الطوارئ لمواجهة "أزمات منسية" في أنحاء العالم.وأوضح أن من بين وجهات إنفاق هذا المبلغ مساعدة المجتمعات التي تواجه خطر المجاعة في إفريقيا.وأضاف: "أُعلن عن أكبر تخصيص على الإطلاق من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة".يذكر أن أعمال قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي افتتحت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في دورته العادية 36 على مدي يومين 18 و19 فبراير/ شباط.
https://sputnikarabic.ae/20230217/مصر-والجزائر-تبحثان-سبل-تعزيز-العمل-الجماعي-تحت-مظلة-الاتحاد-الأفريقي-1073640574.html
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الامم المتحدة, المجاعة, العالم, الأخبار, أخبار إثيوبيا
الامم المتحدة, المجاعة, العالم, الأخبار, أخبار إثيوبيا

الأمم المتحدة تخصص 250 مليون دولار لمواجهة أزمات عالمية تشمل الجوع في أفريقيا

07:18 GMT 19.02.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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أعلنت الأمم المتحدة تخصيص 250 مليون دولار لمواجهة أزمات عالمية من بينها خطر المجاعة في أفريقيا.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، خلال مؤتمر صحافي على هامش القمة السنوية للاتحاد الإفريقي في إثيوبيا، بحسب موقع "الغد".
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وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة سوف تنفق 250 مليون دولار من صندوق الطوارئ لمواجهة "أزمات منسية" في أنحاء العالم.
وأوضح أن من بين وجهات إنفاق هذا المبلغ مساعدة المجتمعات التي تواجه خطر المجاعة في إفريقيا.
وأضاف: "أُعلن عن أكبر تخصيص على الإطلاق من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة".
يذكر أن أعمال قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي افتتحت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في دورته العادية 36 على مدي يومين 18 و19 فبراير/ شباط.
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