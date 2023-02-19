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الخارجية الروسية: الضربات الإسرائيلية على سوريا مرفوضة خاصة بعد الزلزال الذي ضرب الجمهورية
الخارجية الروسية: الضربات الإسرائيلية على سوريا مرفوضة خاصة بعد الزلزال الذي ضرب الجمهورية
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أن الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية غير مقبولة على الإطلاق، لا سيما في ظل... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T12:52+0000
2023-02-19T12:52+0000
روسيا
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وقالت: "ننطلق من حقيقة أن استمرار مثل هذه الممارسة الشريرة أمر غير مقبول على الإطلاق، لا سيما في ظل الظروف التي تعمل فيها دول كثيرة في العالم، بما في ذلك روسيا، بنشاط على مساعدة سوريا للتغلب على عواقب الزلزال المدمر، وإرسال المنقذين والأطباء. والامدادات الإنسانية إلى هناك".وأضافت: "ندين بشدة الأعمال العسكرية التي نفذتها إسرائيل، والتي تعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ونحث الجانب الإسرائيلي على وقف الاستفزازات المسلحة ضد الجمهورية العربية السورية، والامتناع عن الخطوات التي تنطوي على عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها".وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع السورية عن مقتل 5 أشخاص بينهم عسكري وإصابة 15 مدنيا بجروح في حصيلة أولية لعدوان إسرائيلي استهدف مناطق سكنية في دمشق.وفي بيان نشرته وزارة الدفاع السورية على لسان مصدر عسكري تابع لها إنه "في تمام الساعة 00:22 من فجر اليوم الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين".
https://sputnikarabic.ae/20230219/الدفاع-السورية-5-قتلى-بينهم-عسكري-وإصابة-15-مدنيا-جراء-العدوان-الإسرائيلي-على-دمشق-1073700386.html
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روسيا
روسيا

الخارجية الروسية: الضربات الإسرائيلية على سوريا مرفوضة خاصة بعد الزلزال الذي ضرب الجمهورية

12:52 GMT 19.02.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أن الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية غير مقبولة على الإطلاق، لا سيما في ظل الظروف التي تساعد فيها العديد من دول العالم، بما في ذلك روسيا، بنشاط الجمهورية العربية في التغلب على عواقب الزلزال المدمر.
وقالت: "ننطلق من حقيقة أن استمرار مثل هذه الممارسة الشريرة أمر غير مقبول على الإطلاق، لا سيما في ظل الظروف التي تعمل فيها دول كثيرة في العالم، بما في ذلك روسيا، بنشاط على مساعدة سوريا للتغلب على عواقب الزلزال المدمر، وإرسال المنقذين والأطباء. والامدادات الإنسانية إلى هناك".
وأضافت: "ندين بشدة الأعمال العسكرية التي نفذتها إسرائيل، والتي تعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ونحث الجانب الإسرائيلي على وقف الاستفزازات المسلحة ضد الجمهورية العربية السورية، والامتناع عن الخطوات التي تنطوي على عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها".
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأجسام معادية جنوب غرب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
الدفاع السورية: 5 قتلى بينهم عسكري وإصابة 15 مدنيا جراء العدوان الإسرائيلي على دمشق
00:17 GMT
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع السورية عن مقتل 5 أشخاص بينهم عسكري وإصابة 15 مدنيا بجروح في حصيلة أولية لعدوان إسرائيلي استهدف مناطق سكنية في دمشق.
وفي بيان نشرته وزارة الدفاع السورية على لسان مصدر عسكري تابع لها إنه "في تمام الساعة 00:22 من فجر اليوم الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين".
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