https://sputnikarabic.ae/20230219/الكرملين-يعلن-أن-كلمة-بوتين-المقبلة-ستتركز-على-العملية-العسكرية-وتحمل-أخبارا-صاخبة-1073712725.html
الكرملين يعلن أن كلمة بوتين المقبلة ستتركز على العملية العسكرية وتحمل "أخبارا صاخبة"
الكرملين يعلن أن كلمة بوتين المقبلة ستتركز على العملية العسكرية وتحمل "أخبارا صاخبة"
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته إلى الجمعية الفيدرالية سيولي اهتمامًا للعملية العسكرية... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T11:52+0000
2023-02-19T11:52+0000
2023-02-19T11:52+0000
الكرملين
فلاديمير بوتين
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وأضاف بيسكوف في مقابلة تلفزيونية: "الرسالة دائمًا ما تتضمن أنباء رنانة، ودائمًا ما تكون من أهم الأحداث التي يؤديها رئيس الدولة خلال العام".وأردف بيسكوف: "هذا على ما أعتقد، هو الشيء الرئيسي الذي ينتظره الجميع، والشيء الرئيسي هو أن الرئيس سيركز على حياتنا كلها، والتي تدور الآن بطريقة أو بأخرى حول موضوع العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا)".ويذكر أن بوتين سيلقي كلمته أمام الجمعية الفيدرالية في 21 شباط/ فبراير المقبل.
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الكرملين, فلاديمير بوتين
الكرملين يعلن أن كلمة بوتين المقبلة ستتركز على العملية العسكرية وتحمل "أخبارا صاخبة"
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته إلى الجمعية الفيدرالية سيولي اهتمامًا للعملية العسكرية خاصة، والآن ينتظر الجميع تقييمًا لما يحدث.
وأضاف بيسكوف في مقابلة تلفزيونية: "الرسالة دائمًا ما تتضمن أنباء رنانة، ودائمًا ما تكون من أهم الأحداث التي يؤديها رئيس الدولة خلال العام".
بالطبع، في مثل هذه المرحلة المسؤولة والصعبة للغاية من مسيرة تطورنا وحياتنا، الجميع ينتظر الرسالة على أمل سماع تقييم لما يحدث، وتقييم للعملية العسكرية الخاصة، وتقييم للوضع الدولي ورؤية الرئيس لكيفية تعاملنا مع هذا وكيف سنسير قدما.
وأردف بيسكوف: "هذا على ما أعتقد، هو الشيء الرئيسي الذي ينتظره الجميع، والشيء الرئيسي هو أن الرئيس سيركز على حياتنا كلها، والتي تدور الآن بطريقة أو بأخرى حول موضوع العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا)".
العملية العسكرية الخاصة بشكل أو بآخر تؤثر على حياتنا كلها، وتؤثر على الحياة في القارة، وبالتالي، بالطبع، يجب أن نتوقع من الرئيس أن يوليها الكثير من الاهتمام.
ويذكر أن بوتين
سيلقي كلمته أمام الجمعية الفيدرالية في 21 شباط/ فبراير المقبل.