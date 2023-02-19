https://sputnikarabic.ae/20230219/الكرملين-يعلن-أن-كلمة-بوتين-المقبلة-ستتركز-على-العملية-العسكرية-وتحمل-أخبارا-صاخبة-1073712725.html

الكرملين يعلن أن كلمة بوتين المقبلة ستتركز على العملية العسكرية وتحمل "أخبارا صاخبة"

الكرملين يعلن أن كلمة بوتين المقبلة ستتركز على العملية العسكرية وتحمل "أخبارا صاخبة"

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته إلى الجمعية الفيدرالية سيولي اهتمامًا للعملية العسكرية... 19.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-19T11:52+0000

2023-02-19T11:52+0000

2023-02-19T11:52+0000

الكرملين

فلاديمير بوتين

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وأضاف بيسكوف في مقابلة تلفزيونية: "الرسالة دائمًا ما تتضمن أنباء رنانة، ودائمًا ما تكون من أهم الأحداث التي يؤديها رئيس الدولة خلال العام".وأردف بيسكوف: "هذا على ما أعتقد، هو الشيء الرئيسي الذي ينتظره الجميع، والشيء الرئيسي هو أن الرئيس سيركز على حياتنا كلها، والتي تدور الآن بطريقة أو بأخرى حول موضوع العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا)".ويذكر أن بوتين سيلقي كلمته أمام الجمعية الفيدرالية في 21 شباط/ فبراير المقبل.

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الكرملين, فلاديمير بوتين