https://sputnikarabic.ae/20230219/بيسكوف-التصريحات-حول-اعتبار-القرم-هدفا-عسكريا-مشروعا-تكشف-دور-واشنطن-كمستفز-1073705914.html
بيسكوف: التصريحات حول اعتبار القرم هدفا عسكريا مشروعا تكشف دور واشنطن كمستفز
بيسكوف: التصريحات حول اعتبار القرم هدفا عسكريا مشروعا تكشف دور واشنطن كمستفز
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن تصريحات نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، حول اعتبار شبه جزيرة القرم هدفا عسكريا... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T08:54+0000
2023-02-19T08:54+0000
2023-02-19T08:54+0000
روسيا
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وقال بيسكوف خلال مقابلة مع برنامج "موسكو-الكرملين- بوتين" المذاع على التلفزيون الروسي، تعليقا على تصريحات نولاند: "هذا يؤكد مجددا عمق الخلافات، وربما يؤكد على دور الولايات المتحدة باعتبارها المحرض الرئيسي على التوتر العالمي القائم".وأضاف "السيدة نولاند تنتمي إلى معسكر كبير جدا من الصقور العدوانية في السياسة الأمريكية. نعم هذه وجهة نظر معروفة لنا".وكانت قد صرحت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، أن الولايات المتحدة تدعم الضربات الأوكرانية على المنشآت العسكرية الموجودة في شبه جزيرة القرم، ووصفتها بأنها "أهداف مشروعة". وفقا لها، لن تكون أوكرانيا آمنة إذا لم تكن شبه جزيرة القرم منزوعة السلاح على الأقل.
https://sputnikarabic.ae/20230217/موسكو-توجه-نصيحة-إلى-واشنطن-بعد-تصريحات-نولاند-حول-ضرب-القرم-1073640187.html
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روسيا
بيسكوف: التصريحات حول اعتبار القرم هدفا عسكريا مشروعا تكشف دور واشنطن كمستفز
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن تصريحات نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، حول اعتبار شبه جزيرة القرم هدفا عسكريا مشروعا لكييف، يؤكد عمق الخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا ودور الولايات المتحدة باعتبارها المحرض الرئيسي للتوتر الدولي.
وقال بيسكوف خلال مقابلة مع برنامج "موسكو-الكرملين- بوتين" المذاع على التلفزيون الروسي، تعليقا على تصريحات نولاند: "هذا يؤكد مجددا عمق الخلافات، وربما يؤكد على دور الولايات المتحدة باعتبارها المحرض الرئيسي على التوتر العالمي القائم".
وأضاف "السيدة نولاند تنتمي إلى معسكر كبير جدا من الصقور العدوانية في السياسة الأمريكية. نعم هذه وجهة نظر معروفة لنا".
وكانت قد صرحت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، أن الولايات المتحدة تدعم الضربات الأوكرانية على المنشآت العسكرية الموجودة في شبه جزيرة القرم، ووصفتها بأنها "أهداف مشروعة". وفقا لها، لن تكون أوكرانيا آمنة إذا لم تكن شبه جزيرة القرم منزوعة السلاح على الأقل.