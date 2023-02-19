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بوريل: تعزيز أوروبا لقدراتها الدفاعية لا يلغي دور الناتو
بوريل: تعزيز أوروبا لقدراتها الدفاعية لا يلغي دور الناتو
قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) هو حجر الأساس في الدفاع عن القارة الأوروبية،... 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T11:20+0000
2023-02-19T11:20+0000
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بروكسل- سبوتنيك. وصرح بوريل خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم الأحد، بأن "حلف الناتو هو حجر الأساس في الدفاع عن أوروبا ولكن ذلك لا يمنع بناء قدرات أوروبية خاصة بالقارة".وتابع المسؤول الأوروبي "الدول الأعضاء مثل فرنسا وألمانيا وبولندا بدأت تعزيز القدرات الدفاعية"، مضيفًا أن تعزيز تلك القدرات "لا يلغي دور الناتو".يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عارض، خلال خطابه الشهير عام 2007 في مؤتمر ميونخ للأمن، بشدة خطط توسيع حلف الناتو، ونشر الصواريخ الأميركية في أوروبا الشرقية.وأعربت روسيا مرارا عن قلقها حيال توسع حلف الناتو، وحشد قواته في أوروبا الشرقية. وقال الكرملين إن روسيا لن تستطيع تجاهل إجراءات الحلف التي تشكل خطرا على مصالح موسكو.
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الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, الدفاع, ميونخ
الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, الدفاع, ميونخ

بوريل: تعزيز أوروبا لقدراتها الدفاعية لا يلغي دور الناتو

11:20 GMT 19.02.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) هو حجر الأساس في الدفاع عن القارة الأوروبية، مشيرًا إلى أن تعزيز دول القارة لدفاعاتها لا يلغي دور الحلف.
بروكسل- سبوتنيك. وصرح بوريل خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم الأحد، بأن "حلف الناتو هو حجر الأساس في الدفاع عن أوروبا ولكن ذلك لا يمنع بناء قدرات أوروبية خاصة بالقارة".
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وتابع المسؤول الأوروبي "الدول الأعضاء مثل فرنسا وألمانيا وبولندا بدأت تعزيز القدرات الدفاعية"، مضيفًا أن تعزيز تلك القدرات "لا يلغي دور الناتو".
يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عارض، خلال خطابه الشهير عام 2007 في مؤتمر ميونخ للأمن، بشدة خطط توسيع حلف الناتو، ونشر الصواريخ الأميركية في أوروبا الشرقية.
وأعربت روسيا مرارا عن قلقها حيال توسع حلف الناتو، وحشد قواته في أوروبا الشرقية. وقال الكرملين إن روسيا لن تستطيع تجاهل إجراءات الحلف التي تشكل خطرا على مصالح موسكو.
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