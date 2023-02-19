https://sputnikarabic.ae/20230219/تصريحات-السفير-الأمريكي-تثير-غضب-إسرائيل-ووزير-في-حكومة-نتنياهو-اهتم-بشؤونك-الخاصة-1073719668.html

تصريحات السفير الأمريكي تثير غضب إسرائيل ووزير في حكومة نتنياهو: اهتم بشؤونك الخاصة

تصريحات السفير الأمريكي تثير غضب إسرائيل ووزير في حكومة نتنياهو: اهتم بشؤونك الخاصة

هاجم مسؤولون إسرائيليون السفير الأمريكي توم نيدس، ودعوه إلى عدم التدخل في شؤون بلدهم بعد تصريح له دعا فيه حكومة بنيامين نتنياهو، إلى "فرملة" خطة الإصلاح... 19.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-19T15:22+0000

2023-02-19T15:22+0000

2023-02-19T15:31+0000

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وقال وزير الشتات عميحاي شيكلي في مقابلة مع هيئة البث الرسمية "أقول للسفير الأمريكي ببساطة ووضوح - اهتم بشؤونك الخاصة،. شغل المكابح لنفسك. ليس لديك سيادة للتطرق للإصلاحات القضائية، سنكون سعداء لمناقشة العلاقات الخارجية والشؤون الأمنية معكم. احترموا ديمقراطيتنا".وقال عندما سئل عن أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة من جانبه، قال عضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي من حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو: "مثلما لا نتدخل في الشؤون الداخلية الأمريكية ، كان من الصواب أن يأتي هذا السفير ويعرض مخاوفه على رئيس الوزراء. لكن في اللحظة التي خرج فيها ذلك إلى الإعلام فهو في نظري غير شرعي".وقالت رئيس لجنة الدستور في الكنيست سيمحا روثما "لا أعتقد أنه من الضروري التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد. ما هو مطروح للتصويت غدا هو تغيير أسلوب انتخاب القضاة حتى تصبح إسرائيل ديمقراطية مثل كل الديمقراطيات في العالم. لا أعتقد أن هناك أي شرعية في إسرائيل، وبالتأكيد ليس في الخارج، للقول إن هذا يعرض دولة إسرائيل للخطر".بدوره، قال عضو الكنيست يتسحاق كرويزر من حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة إيتمار بن غفير في مقابلة مع راديو Ynet: "إنني أقدر وأحترم صديقتنا العظيمة الولايات المتحدة. لكني لا أتذكر أننا ولاية أخرى تابعة لها. إسرائيل دولة مستقلة، لدينا نظام ديمقراطي وحكومة مستقلة، لدينا رئيس وزراء، لدينا وزير عدل، لدينا هنا نظام إسرائيلي سليم يعرف كيف يدير نفسه ويعرف أيضا كيف يستمع وينصت إلى النقد من دول مختلفة".وأمس السبت، قال السفير الأمريكي في إسرائيل توم نيدس إن إدارة جو بايدن نصحت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ "الضغط على المكابح" لإيقاف محاولة حكومته تغيير النظام القضائي في إسرائيل بشكل جذري.وأضاف نيدس في محادثة على بودكاست The Ax Files مع المحاور ديفيد أكسلورد معلق "سي إن إن" الذي كان مستشارا للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما: "هذا ما نقوم به الآن. نقول لرئيس الوزراء (نتنياهو) كما أقول لأولادي. استخدم المكابح. تمهلوا وحاولوا التوصل الى اتفاق ووحدوا الأطراف".وتابع نيدس: "الأمر معقد للغاية، فهُم (الحكومة الإسرائيلية) يحاولون القيام بالأشياء بسرعة كبيرة ويجب أن يضغطوا على المكابح، ويبطئون السرعة. هذه هي الرسالة التي قلتها لنتنياهو"، وفق ما أفادت به مساء أمس السبت صحيفة "هآرتس" العبرية.وقال السفير الأمريكي: "الشيء الوحيد الذي يربط بلدينا هو رؤيتنا الديمقراطية، ولهذا ندافع عن إسرائيل في الأمم المتحدة"، مضيفا "إذا اعتقدنا أن المؤسسات الديمقراطية تتعرض لضغوط وتوتر، فإننا نعبر عن ذلك".وللأسبوع السابع على التوالي، تظاهر مساء أمس السبت عشرات آلاف الإسرائيليين في جميع أنحاء إسرائيل، فيما انطلقت التظاهرة الرئيسية في تل أبيب، احتجاجا على الخطة التي تمنح الحكومة سيطرة كاملة على تعيين لجنة القضاة، وتحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية).وفيما يقول نتنياهو إن الخطة تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات، تصفها المعارضة بـ "الانقلاب القضائي" وتقول إنها ستقضي على الديمقراطية.وتشمل الخطة التي طرحها وزير العدل ياريف ليفين الشهر الماضي، تقليص صلاحيات المحكمة العليا ومنعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست وتتناقض مع قوانين أساس تعتبر دستورية، وتعزيز قوة السياسيين في لجنة تعيين القضاة وعدم إشراك نقابة المحامين فيها، وإلغاء ذريعة عدم المعقولية بنظر المحكمة في قرارات تتخذها الحكومة، وفق قناة"i24news" الإسرائيلية.والأحد الماضي، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الحكومة والمعارضة إلى التفاوض، معتبرا أن إسرائيل "على شفا انهيار دستوري واجتماعي"، وحذر من أن خطة الحكومة لإصلاح القضاء في شكلها الحالي "قد يكون لها أثر سلبي على الأسس الديمقراطية للبلاد".

https://sputnikarabic.ae/20230218/السفير-الأمريكي-نصحنا-نتنياهو-بالضغط-على-المكابح-ووقف-خطة-إصلاح-القضاء-1073697867.html

https://sputnikarabic.ae/20230218/للأسبوع-السابع-على-التوالي-عشرات-الآلاف-من-الإسرائيليين-يتظاهرون-ضد-حكومة-نتنياهو-فيديو-1073692415.html

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