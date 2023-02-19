https://sputnikarabic.ae/20230219/روسيا-تكشف-مخططا-استفزازيا-أوكرانيا-لنشر-التلوث-الإشعاعي-وإلصاق-التهمة-بموسكو-1073721116.html
روسيا تكشف مخططا استفزازيا أوكرانيا لنشر التلوث الإشعاعي وإلصاق التهمة بموسكو
روسيا تكشف مخططا استفزازيا أوكرانيا لنشر التلوث الإشعاعي وإلصاق التهمة بموسكو
صرحت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف يستعد لإجراء استفزاز واسع النطاق لاتهام روسيا بارتكاب "انتهاك صارخ" لالتزامات اتفاقية السلامة النووية. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T15:45+0000
2023-02-19T15:45+0000
2023-02-19T15:52+0000
روسيا
رصد عسكري
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وكشفت وزارة الدفاع عبر قناتها على "تليغرام" اليوم الأحد: "لأجل تنفيذ استفزاز، تم إرسال عدة حاويات فيها مواد مشعة من أراضي إحدى الدول الأوروبية إلى أوكرانيا متجاوزة التفتيش الجمركي، والتي سيتم استخدامها لتلويث منطقة محلية من إحدى المنشآت الإشعاعية الخطرة التي يتحكم فيها نظام كييف.صرح كونستانتين غافريلوف، رئيس الوفد الروسي في المحادثات في فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، بأن تسليم قذائف يورانيوم مصنوعة في الغرب إلى كييف ستعتبره موسكو استخدامًا للقنابل النووية القذرة.وقال غافريلوف في المنتدى التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 25 يناير/كانون الثاني: "نحذر الرعاة الغربيين لآلة كييف العسكرية من تشجيع الاستفزازات النووية والابتزاز".
https://sputnikarabic.ae/20230206/بوشيلين-القوات-الأوكرانية-استخدمت-أسلحة-كيميائية-في-أرتيوموفسك--1073166389.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا تكشف مخططا استفزازيا أوكرانيا لنشر التلوث الإشعاعي وإلصاق التهمة بموسكو
15:45 GMT 19.02.2023 (تم التحديث: 15:52 GMT 19.02.2023) تابعنا عبر
صرحت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف يستعد لإجراء استفزاز واسع النطاق لاتهام روسيا بارتكاب "انتهاك صارخ" لالتزامات اتفاقية السلامة النووية.
وكشفت وزارة الدفاع عبر قناتها على "تليغرام" اليوم الأحد: "لأجل تنفيذ استفزاز، تم إرسال عدة حاويات فيها مواد مشعة من أراضي إحدى الدول الأوروبية إلى أوكرانيا متجاوزة التفتيش الجمركي، والتي سيتم استخدامها لتلويث منطقة محلية من إحدى المنشآت الإشعاعية الخطرة التي يتحكم فيها نظام كييف.
والهدف من ذلك هو اتهام القوات المسلحة الروسية بتوجيه ضربات عشوائية لمنشآت إشعاعية أوكرانية حساسة.
صرح كونستانتين غافريلوف، رئيس الوفد الروسي في المحادثات في فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، بأن تسليم قذائف يورانيوم مصنوعة في الغرب إلى كييف ستعتبره موسكو استخدامًا للقنابل النووية القذرة.
وقال غافريلوف
في المنتدى التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 25 يناير/كانون الثاني: "نحذر الرعاة الغربيين لآلة كييف العسكرية من تشجيع الاستفزازات النووية والابتزاز".