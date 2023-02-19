"سبوتنيك" ترصد الاستعدادات النهائية لـ"آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاق المعرضين... صور
20:09 GMT 19.02.2023 (تم التحديث: 20:47 GMT 19.02.2023)
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Motery
حصري
رصدت "سبوتنيك" الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاق المعرضين في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
تسعى مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية إلى تنظيم نسخة استثنائية من المعرضين هذا العام، بمشاركة نحو 1350 شركة من 65 دولة حول العالم، إضافة إلى 41 جناحا وطنيا.
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
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© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
2/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
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© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
4/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
5/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
6/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
7/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
8/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
9/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
10/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
11/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
12/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
13/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
14/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
15/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
16/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
17/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
18/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
19/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
1/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
2/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
3/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
4/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
5/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
6/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
7/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
8/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
9/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
10/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
11/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
12/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
13/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
14/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
15/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
16/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
17/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
18/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
19/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
ومن المتوقع أن يصل عدد زوار المعرض إلى نحو 130 ألف زائر من كبار الشخصيات وصناع القرار والمتخصصين في مجالات الدفاع في العالم.
16 فبراير, 14:05 GMT
ويمثل المعرضان منصة عالمية وفرصة للتعرف على أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع، وتعتبر فرصة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه الصناعات الدفاعية حول العالم.
وتستضيف الإمارات فعاليات النسخة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والنسخة الـ 7 من معرض الدفاع البحري "نافدكس 2023" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط 2023.