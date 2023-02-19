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https://sputnikarabic.ae/20230219/سبوتنيك-ترصد-الاستعدادات-النهائية-لـ-آيدكس-ونافدكس-2023-قبل-ساعات-من-انطلاق-المعرضين-صور-1073730953.html
"سبوتنيك" ترصد الاستعدادات النهائية لـ"آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاق المعرضين... صور
"سبوتنيك" ترصد الاستعدادات النهائية لـ"آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاق المعرضين... صور
رصدت "سبوتنيك" الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاق المعرضين في العاصمة الإماراتية أبوظبي. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T20:09+0000
2023-02-19T20:47+0000
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تسعى مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية إلى تنظيم نسخة استثنائية من المعرضين هذا العام، بمشاركة نحو 1350 شركة من 65 دولة حول العالم، إضافة إلى 41 جناحا وطنيا.ومن المتوقع أن يصل عدد زوار المعرض إلى نحو 130 ألف زائر من كبار الشخصيات وصناع القرار والمتخصصين في مجالات الدفاع في العالم.ويمثل المعرضان منصة عالمية وفرصة للتعرف على أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع، وتعتبر فرصة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه الصناعات الدفاعية حول العالم.وتستضيف الإمارات فعاليات النسخة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والنسخة الـ 7 من معرض الدفاع البحري "نافدكس 2023" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230216/أدنيك-تتوقع-تنظيم-نسخة-استثنائية-من-آيدكس-ونافدكس-2023-1073611979.html
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الأخبار, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الإمارات العربية المتحدة, رصد عسكري, نافدكس 2023, آيدكس 2023
الأخبار, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الإمارات العربية المتحدة, رصد عسكري, نافدكس 2023, آيدكس 2023

"سبوتنيك" ترصد الاستعدادات النهائية لـ"آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاق المعرضين... صور

20:09 GMT 19.02.2023 (تم التحديث: 20:47 GMT 19.02.2023)
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
الاستعدادات النهائية لمعرضي آيدكس ونافدكس 2023 قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
© Sputnik . Alaa El-Motery
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حصري
رصدت "سبوتنيك" الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاق المعرضين في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
تسعى مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية إلى تنظيم نسخة استثنائية من المعرضين هذا العام، بمشاركة نحو 1350 شركة من 65 دولة حول العالم، إضافة إلى 41 جناحا وطنيا.
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
الاستعدادات النهائية لمعرضي آيدكس ونافدكس 2023 قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي - سبوتنيك عربي
1/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
الاستعدادات النهائية لمعرضي آيدكس ونافدكس 2023 قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي - سبوتنيك عربي
2/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
الاستعدادات النهائية لمعرضي آيدكس ونافدكس 2023 قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي - سبوتنيك عربي
3/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
الاستعدادات النهائية لمعرضي آيدكس ونافدكس 2023 قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي - سبوتنيك عربي
4/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
الاستعدادات النهائية لمعرضي آيدكس ونافدكس 2023 قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي - سبوتنيك عربي
5/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
الاستعدادات النهائية لمعرضي آيدكس ونافدكس 2023 قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي - سبوتنيك عربي
6/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
الاستعدادات النهائية لمعرضي آيدكس ونافدكس 2023 قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي - سبوتنيك عربي
7/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
الاستعدادات النهائية لمعرضي آيدكس ونافدكس 2023 قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي - سبوتنيك عربي
8/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
الاستعدادات النهائية لمعرضي آيدكس ونافدكس 2023 قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي - سبوتنيك عربي
9/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
الاستعدادات النهائية لمعرضي آيدكس ونافدكس 2023 قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي - سبوتنيك عربي
10/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
الاستعدادات النهائية لمعرضي آيدكس ونافدكس 2023 قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي - سبوتنيك عربي
11/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
الاستعدادات النهائية لمعرضي آيدكس ونافدكس 2023 قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي - سبوتنيك عربي
12/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
الاستعدادات النهائية لمعرضي آيدكس ونافدكس 2023 قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي - سبوتنيك عربي
13/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
الاستعدادات النهائية لمعرضي آيدكس ونافدكس 2023 قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي - سبوتنيك عربي
14/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
الاستعدادات النهائية لمعرضي آيدكس ونافدكس 2023 قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي - سبوتنيك عربي
15/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
الاستعدادات النهائية لمعرضي آيدكس ونافدكس 2023 قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي - سبوتنيك عربي
16/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
الاستعدادات النهائية لمعرضي آيدكس ونافدكس 2023 قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي - سبوتنيك عربي
17/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
الاستعدادات النهائية لمعرضي آيدكس ونافدكس 2023 قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي - سبوتنيك عربي
18/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
© Sputnik . Alaa El-Moteryالاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
الاستعدادات النهائية لمعرضي آيدكس ونافدكس 2023 قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي - سبوتنيك عربي
19/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
1/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
2/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
3/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
4/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
5/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
6/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
7/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
8/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
9/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
10/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
11/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
12/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
13/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
14/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
15/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
16/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
17/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
18/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
19/19
© Sputnik . Alaa El-Motery
الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاقهما في أبوظبي
ومن المتوقع أن يصل عدد زوار المعرض إلى نحو 130 ألف زائر من كبار الشخصيات وصناع القرار والمتخصصين في مجالات الدفاع في العالم.
معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
"أدنيك" تتوقع تنظيم نسخة استثنائية من "آيدكس ونافدكس 2023"
16 فبراير, 14:05 GMT
ويمثل المعرضان منصة عالمية وفرصة للتعرف على أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع، وتعتبر فرصة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه الصناعات الدفاعية حول العالم.
وتستضيف الإمارات فعاليات النسخة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والنسخة الـ 7 من معرض الدفاع البحري "نافدكس 2023" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط 2023.
معلومات عن آيديكس ونافدكس 2023 - سبوتنيك عربي
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