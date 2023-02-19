https://sputnikarabic.ae/20230219/سبوتنيك-ترصد-الاستعدادات-النهائية-لـ-آيدكس-ونافدكس-2023-قبل-ساعات-من-انطلاق-المعرضين-صور-1073730953.html

"سبوتنيك" ترصد الاستعدادات النهائية لـ"آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاق المعرضين... صور

"سبوتنيك" ترصد الاستعدادات النهائية لـ"آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاق المعرضين... صور

رصدت "سبوتنيك" الاستعدادات النهائية لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" قبل ساعات من انطلاق المعرضين في العاصمة الإماراتية أبوظبي. 19.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-19T20:09+0000

2023-02-19T20:09+0000

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تسعى مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية إلى تنظيم نسخة استثنائية من المعرضين هذا العام، بمشاركة نحو 1350 شركة من 65 دولة حول العالم، إضافة إلى 41 جناحا وطنيا.ومن المتوقع أن يصل عدد زوار المعرض إلى نحو 130 ألف زائر من كبار الشخصيات وصناع القرار والمتخصصين في مجالات الدفاع في العالم.ويمثل المعرضان منصة عالمية وفرصة للتعرف على أحدث الابتكارات في قطاع الدفاع، وتعتبر فرصة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه الصناعات الدفاعية حول العالم.وتستضيف الإمارات فعاليات النسخة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والنسخة الـ 7 من معرض الدفاع البحري "نافدكس 2023" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط 2023.

https://sputnikarabic.ae/20230216/أدنيك-تتوقع-تنظيم-نسخة-استثنائية-من-آيدكس-ونافدكس-2023-1073611979.html

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