https://sputnikarabic.ae/20230219/عشرات-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-ويؤدون-طقوسا-تلمودية-في-باحاته-فيديو-1073708464.html
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته.. فيديو
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته.. فيديو
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T09:54+0000
2023-02-19T09:54+0000
2023-02-19T09:54+0000
المسجد الأقصى
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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، صباح اليوم الأحد، بأن العشرات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.وشددت الشرطة الإسرائيلية من إجراءاتها العسكرية في باحات المسجد الأقصى وعند أبوابه، من خلال التضييق على دخول المصلين للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، في الوقت الذي احتجزت بعضها عند بوابات المسجد الخارجية.ويذكر أنه يوم الخميس الماضي، اقتحم المئات من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن حوالي 243 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى بينهم طلاب من المعاهد التوراتية اليهودية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.وأفادت الوكالة بأن المستوطنين قاموا بتأدية طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى وبالقرب من أبوابه، موضحة أن الشرطة الإسرائيلية انتشرت في باحات الأقصى وعند أبوابه خلال اقتحام المستوطنين.وقامت الشرطة الإسرائيلية بفرض قيود على دخول المصلين الفلسطينيين، وفتشتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.أكدت أن الشرطة الإسرائيلية فرضت قيودا على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية وبعدها احتجزت بعض المصلين عند بواباته الخارجية.ويذكر أن المسجد الأقصى يشهد يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20230121/حماس-المسجد-الأقصى-المبارك-في-خطر-1072547364.html
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المسجد الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, مستوطنة
المسجد الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, مستوطنة
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته.. فيديو
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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وأفادت وكالة
الأنباء الفلسطينية (وفا)، صباح اليوم الأحد، بأن العشرات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.
وشددت الشرطة الإسرائيلية من إجراءاتها العسكرية في باحات المسجد الأقصى وعند أبوابه، من خلال التضييق على دخول المصلين للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، في الوقت الذي احتجزت بعضها عند بوابات المسجد الخارجية.
ويذكر أنه يوم الخميس الماضي، اقتحم المئات من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وذكرت وكالة
الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن حوالي 243 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى بينهم طلاب من المعاهد التوراتية اليهودية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
وأفادت الوكالة بأن المستوطنين قاموا بتأدية طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى وبالقرب من أبوابه، موضحة أن الشرطة الإسرائيلية انتشرت في باحات الأقصى وعند أبوابه خلال اقتحام المستوطنين.
وقامت الشرطة الإسرائيلية بفرض قيود على دخول المصلين الفلسطينيين، وفتشتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.
أكدت أن الشرطة الإسرائيلية فرضت قيودا على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني للمسجد الأقصى
، ودققت في هوياتهم الشخصية وبعدها احتجزت بعض المصلين عند بواباته الخارجية.
ويذكر أن المسجد الأقصى يشهد يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات
من المستوطنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية.